Vous aimez le cinéma ? On a quelque chose pour vous

Mélanie Toubeau, ancienne vidéaste de Madmoizelle, sort son superbe livre « T’as la Ref » pour vous rendre incollable sur tout le cinéma.

Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ne peuvent s’empêcher de commenter un film devant vos potes à chaque fois, en plaçant deux trois références que vous seule connaissez ? Est-ce que vous êtes au courant de toutes les théories des fans de Jurassic Park ? Est-ce que vous connaissez le lien entre Star Wars et Top Gun : Maverick ? Non ? Nous non plus, mais Mélanie Toubeau, alias La Manie du Cinéma sur internet, oui.

Mélanie sait tout ou presque, et elle a compilé toutes ses références cinématographiques dans un superbe livre publié aux éditions Hors Collection, déjà disponible partout.

« T’as la ref », la bible pour se la péter en soirée

Mélanie, qui excellait déjà avec talent chez Madmoizelle il y a quelques années (vous vous souvenez de ses vidéos de qualité ?), a créé sa chaîne YouTube pour y diffuser tous ses petits kifs du cinéma. Depuis cinq ans, elle y partage des anecdotes de tournage, ses coups de cœur, les théories les plus folles des fans sur des blockbusters, mais aussi son amour pour le réalisateur Georges Méliès, dont elle est une fan inconditionnelle.

Cette fois-ci, Mélanie s’échappe de sa caméra et nous propose de retrouver toutes ses références cinématographiques dans un livre de toute beauté, qu’on a dévoré à toute vitesse.

« T’as la Ref » – Mélanie Toubeau

De La Cité de la peur à Shining, en passant par Toy Story, vous saurez tous sur ces films cultes et vous pourrez enfin vous exclamer (et énerver tout le monde) en disant, à qui veut bien l’entendre, que Star Wars était en fait inspiré d’un film de guerre des années 50, et qu’Anna Wintour a bien failli empêcher le tournage du film Le diable s’habille en Prada.

Allez hop, rendez-vous dans les librairies (ou en ligne, ça marche aussi), pour vous la péter en soirée !

« T’as la Ref » — Mélanie Toubeau — 21 €

