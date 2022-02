Voici quels membres de L’Auberge espagnole rempilent pour Salade grecque, la série signée Klapisch

Vingt ans après le lancement de la trilogie française de Cédric Klapisch, la suite s’invite sur Amazon Prime Video sous forme de série.

L’Auberge espagnole a 20 ans, et ça ne rajeunit personne ici.

Surtout pas les acteurs principaux de la trilogie (composée de L’Auberge espagnole, Les Poupées russes et Casse-tête chinois) signée Cédric Klapisch, qui se retrouvent cette année à l’occasion de la suite des films — mais en série cette fois !

Le casting de Salade grecque, la suite de L’Auberge espagnole

Cela fait plus d’un an que la rumeur d’une suite à L’Auberge espagnole a été confirmée, et on en sait désormais plus sur Salade grecque, qui sortira sur Amazon Prime Video.

Le casting vient en effet d’être annoncé, avec à sa tête Romain Duris, qui reprendra son rôle de Xavier, Kelly Reilly celui de Wendy, Cécile de France celui d’Isabelle et Kevin Bishop celui de William.

Aux côtés de cette équipe de confirmés, il y aura évidemment de nouveaux personnages, campés par de jeunes acteurs en les personnes de Aliocha Schneider (Germinal) et Megan Northam (Robuste), qui donneront de leur personne pour faire exister les nouveaux enjeux de la série écrite par Cédric Klapisch, Lola Doillon et Antoine Garceau.

De quoi parlera Salade grecque, la suite de l’auberge espagnole ?

Pour l’heure, on sait déjà que Salade grecque se concentrera sur les personnages de Tom et Mia, les enfants de Xavier et Wendy, qui héritent d’une maison à Athènes à la mort de leurs grands-parents.

Là-bas, les deux jeunes franco-anglais devront cohabiter avec des personnes de plusieurs nationalités différentes.

Ça ne vous rappelle rien ? Si ce pitch est peu ou prou celui de chaque épisode de la trilogie signée Cédric Klapisch (qui est évidemment à l’origine de cette série), un communiqué de presse d’Amazon Prime Video a toutefois précisé :

La série met en lumière la jeunesse européenne d’aujourd’hui et les difficultés auxquelles elle doit faire face, bien loin toutefois de l’expérience insouciante de leurs parents à Barcelone au début des années 2000.

En effet, l’environnement économique et social de l’Europe ayant profondément évolué en 20 ans, il était primordial de faire également évoluer les enjeux des personnages et de les confronter à leur réalité actuelle.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais l’info ne devrait plus tarder à tomber.

Crédit photo : Jérôme Plon via Allociné