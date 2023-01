Voici les prénoms qui feront les tendances de 2023

Claire Tabarly Perrin, co-autrice de « L’officiel des prénoms de 2023 », a dévoilé ceux qui risquent d’être portés par un grand nombre de bébés en 2023.

C’est la première décision parentale qui va coller aux fesses de votre môme, donc autant ne pas se planter. Oui, le choix du prénom de celui ou celle qui prend ses aises dans votre utérus est une décision importante, et si vous n’avez pas envie qu’il vous en veuille à l’adolescence, il vaut mieux essayer de ne pas trop vous planter.

C’est pour cela que vous vous retrouvez sûrement à trainer sur internet ou dans les bouquins à la recherche du prénom parfait, et que vous cliquez aussi sur cet article, en vous demandant si celui qui vous fait de l’œil est présent dans les classements de l’année, ou si vous êtes à côté des tendances — ce qui est loin d’être une mauvaise chose. Les goûts et les couleurs, ça ne se choisit pas, vous faites bien ce que vous voulez (mais évitez quand même si possible d’appeler votre môme Prosecco ou Khalissi, pensez à son futur, ça risque de ne pas être facile.).

Les prénoms tendances de 2023

Sur RTL, Claire Tabarly Perrin, co-autrice de « L’officiel des prénoms de 2023 » aka La Bible pour tous ceux qui ont décidé de se reproduire, a dévoilé le classement des prénoms qui seront les plus plébiscités en 2023. Si les prénoms phares des années précédentes restent sur le podium, indétrônables, des petites nouveautés font une percée, comme le prénom Alba, qui arrive à la sixième place.

Les 20 prénoms les plus tendance pour les filles en 2023 seront :

Jade Louise Emma Ambre Alice Alba Rose Anna Romy Mia Julia Lina Lou Iris Chloé Agathe Léa Léna Charlie Inès

Pour les garçons, les 20 prénoms dans le classement de 2023 sont :

Léo Gabriel Raphaël Arthur Louis Jules Maël Adam Gabin Noah Hugo Lucas Liam Sacha Aaron Léon Isaac Paul Nathan Noé

Alors, le prénom que vous avez choisi est-il dans ce classement ?

Crédit photo image de une : New Africa Studio