Voici LE texto à ne jamais envoyer à une personne anxieuse

Selon une étude américaine, il y a un message qu’il ne faut surtout pas envoyer à une personne de nature stressée. Et c’est vrai qu’il peut faire froid dans le dos.

Parfois, les communications par messages interposés peuvent être sujets à interprétation, surtout de la part de personnes anxieuses. Certaine messages sont par ailleurs plus angoissants que d’autres. Ainsi, selon une étude, l’un des pires messages à envoyer à une personne anxieuse est : « Pouvons-nous parler ? »

Un message à « connotation négative »

Dans l’édition américaine du HuffPost, le thérapeute conjugal Alex Oliver-Gans affirme : « L’ambiguïté et le manque de ton ou de contexte dans ce type de message laissent une énorme place à l’interprétation et à la catastrophe. »

Car l’ambiguïté de ce message peut amener les gens à ruminer ou à supposer le pire. Le cerveau anxieux commence alors à se préparer à l’issue terrible qu’il imagine. Une rupture ? Un licenciement ?

« ‘Pouvons-nous parler?’ a déjà une connotation négative. Qui a déjà dit : ‘Pouvons-nous parler ?’ et avait de bonnes nouvelles à partager ? » Alex Oliver-Gans.

Pour éviter d’inquiéter inutilement une personne anxieuse, il est, toujours selon le thérapeute, préférable d’être précis et de fournir des détails sur le sujet de discussion à aborder. « Quelques mots supplémentaires dans votre message peuvent épargner à chacun une certaine angoisse et donner à l’autre personne l’occasion de se préparer à la conversation plus approfondie que vous aimeriez avoir avec elle », précise-t-il.

Vous pouvez également vous rassurer en incluant une pensée positive dans le message, afin qu’il ne soit pas interprété comme préparant une catastrophe : « Vous pouvez dire : ‘Je voulais m’informer sur [le sujet dont vous souhaitez discuter]’, ou ‘Avez-vous 15 minutes plus tard aujourd’hui ?’ Cela minimise l’ambiguïté, définit des attentes claires, et permet aux gens de mieux comprendre la portée de la conversation, plutôt que de les laisser se poser des questions », a-t-il conclu. Par contre, si le sujet de discussion est vraiment grave, autant être cash.

