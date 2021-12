L’hiver, c’est Noël, c’est les cadeaux, mais aussi les outfits difficiles à gérer à cause de ces maudits pulls trop longs ! TikTok nous aide avec une astuce plutôt pas mal.

Je sais pas vous, mais moi je suis frileuse. Du coup, je suis obligée de mettre des pulls sur des sous-pulls avec de gros manteaux, et comment dire… C’est dur à gérer !

Le plus compliqué, c’est lorsque je porte un gros pull trop long par rapport à mon manteau, et que je ne peux pas le rentrer dans mon jean pour cause de : pas envie d’avoir l’impression de porter un corset ou d’avoir une bouée sous la ceinture.

Alor, TikTok est encore une fois venue à notre rescousse avec une astuce mode. Cette dernière vous aidera à gérer vos gros pulls sans galérer avec leur longueur trop imposante.

Des lacets pour tout régler

Si vous êtes en galère avec un pull trop long et que vous ne voulez pas le rentrer dans votre bas moulant, car vous serez trop serrée, ou alors ça rendrait l’apparence de votre outfit trop étrange, vous pouvez tester cette astuce postée par Hannah Warling sur TikTok.

Elle consiste à prendre des lacets de chaussure, faire un noeud autour de sa taille avec, puis rabattre le pull par-dessus ces lacets. Ça permet de rendre le haut plus court.

C’est grosso modo la même idée que cette astuce pour rentrer un gros pull dans une jupe, consistant à le « raccourcir » avec une ceinture.

I feel dumb for not knowing this pic.twitter.com/CBQzl8X5p6 — ╰⋃╯millennial gilf (@cumbcore) November 19, 2019

Et sinon…

Bon, évidemment, cette astuce ne fonctionne pas pour tous les pulls, et si vous êtes déjà un peu serrée dans vos vêtements, utiliser des lacets autour de votre taille n’est pas forcément l’idéal. Mais ne partez pas !

Une autre astuce, qui ne vient pas de TikTok mais que j’utilise moi, c’est de prendre un élastique pour les cheveux, de rassembler le tissu « en trop » et de le nouer tel une queue de cheval ; ensuite je cache l’excédent du tissu sous mon pull, et voilà !

Si vous voulez découvrir d’autres astuces pour vos outfits d’hiver, Hannah Warling en propose une flopée, certaines plus utiles que d’autres — pas sûre que vous ayez envie de porter votre écharpe en guise de top… mais bon pourquoi pas.

Crédit photo : TikTok Hannah Warling