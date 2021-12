Se dessiner des lunettes sur le visage avec son anticernes, l’astuce beauté WTF de la journée 

Pour illuminer leur regard et lutter contre l’hyperpigmentation, des influenceuses beauté se dessinent des lunettes tout autour de l’oeil avec leur anticernes. Hein ?

Se sécher les cils avec un sèche-cheveux pour obtenir un regard de biche, mettre au congélateur son éponge à maquillage pour rendre plus lisse l’application de fond de teint, porter son sheet mask sous son masque pour lutter contre les problèmes de peau… TikTok est définitivement le repère des astuces beauté qui peuvent être soit révolutionnaires soit extrêmement douteuses.

Alors forcément, quand on a vu que certaines tiktokeuses appliquaient leur anticernes tout autour de leurs yeux pour former une sorte de paire de lunettes, on s’est demandé pourquoi on avait atterri là !

Pourtant, cette technique n’est pas si WTF que ça au vu du résultat qu’elle procure au niveau du regard. Notre analyse.

La technique en bref

Armées de leur anticernes préféré, les influenceuses vont dessiner une paire de lunettes grossièrement tout autour de leurs yeux. Evidemment, qui dit paire de lunettes dit branches sinon comment pourrait-elle tenir ? Les testeuses de cette technique les dessinent donc au niveau des tempes. Il est maintenant l’heure d’estomper l’excédent de matière en tapotant un Beautyblender énergiquement jusqu’à ce que le produit se fonde parfaitement avec la peau.

Pourquoi ça n’est pas une si mauvaise idée

Si cette technique semble vraiment loufoque, elle n’en reste pas moins efficace pour estomper les cernes, lifter et apporter de l’éclat au niveau du regard !

Vous vous en douterez : la forme de lunettes s’estompe grâce au passage du Beautyblender. Ce dernier ne laisse finalement qu’une couche de couvrance qui permet d’éclairer le cerne sans alourdir la peau si fine se trouvant autour des yeux.

Et à en juger par le nombre de commentaires positifs et de like se trouvant sur la toute première vidéo (signée @glamwithsuzan) présentant cette méthode non conventionnelle, on dirait bien qu’on n’est pas les seules à la trouver pertinente et efficace.

Une technique qui utilise beaucoup de produit

Si vous faites partie des personnes qui n’aiment pas utiliser beaucoup de maquillage sur votre peau, passez votre chemin ! Car même si vous pouvez obtenir un résultat relativement naturel, cette technique requiert l’utilisation d’une quantité plutôt importante de produit.

Évidemment, vous pouvez aussi la manier à votre sauce en appliquant moins d’anticernes et en le laissant poser 5 petites minutes pour optimiser sa couvrance. Vous pouvez aussi humidifier votre éponge de teint avant d’estomper la matière, histoire d’obtenir un résultat plus travaillé et naturel. Tout ça ne dépend que de vous !

Crédits de l’image de une : @thesnkmagic, @glamwithsuzan, @jacquelinekilikita.