Voici la crème préférée d’Angèle pour hydrater sa peau

Pour garder une peau souple et lumineuse, la chanteuse Angèle ne jure que par cette crème à l’eau de coco.

La chanteuse belge Angèle, qui connait un succès retentissant depuis 2018 et le lancement de son album Brol, partage régulièrement ses looks mode et ses mises en beauté sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de trois millions de personnes. Célèbre pour son trait d’eye-liner graphique, la jeune femme fait aussi particulièrement attention à sa peau, qu’elle hydrate au quotidien avec différents produits, dont la crème hydratante à l’eau de coco Coconut Water Cream de First Aid Beauty, « son amie qu’elle ne quitte jamais », comme elle a récemment confié au magazine Vogue France.

© Vogue France sur YouTube

Crème hydratante à l’eau de coco de First Aid Beauty

Cette crème à la texture gel fondante contient de l’eau de coco et un cocktail d’antioxydants (racine de réglisse, thé blanc et camomille) qui permettent d’hydrater la peau, de la protéger des agressions extérieures et de renforcer sa fonction barrière.

Un produit adapté à tous les épidermes grâce à une formule sans huile et qui s’oublie aussitôt appliquée.

Crème hydratante à l’eau de coco Hello FAB — First Aid Beauty — 34 € pour 50 ml

Crédit photo image de Une : @angele_vl sur Instagram