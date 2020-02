6 séries des années 90/2000 qui méritent leur reboot, avec un nouveau casting qui claque

Mise à jour du 4 février 2020 —

Il y a a peu près 127 816 séries que j’aimerais voir être rebootées.

Toutefois, il s’agit d’une envie mâtinée d’angoisse.

Qu’arriverait-il si le reboot était mauvais ? Pourrais-je supporter la déception ? Et puis, le charme des vieilles séries ne serait-il pas leur légère ringardise (donc ça n’aurait aucun intérêt de les dé-ringardiser) ?

Autant de questions qui battent tambour dans ma tête.

Alors, de manière à répondre à ces interrogations de première importance (le réchauffement climatique peut attendre, lui) voilà tout de suite une liste non-exhaustive des remakes de séries que j’aimerais voir + mes castings idéaux.

Un, dos, tres, mon ancienne raison de vivre version 2018

J’ai menti pendant trop longtemps. Il me faut soulager ma conscience. OUI, je me refais tout Un, dos, tres au moins une fois par an.

Ne me juge pas.

Je connais tout sur tout, de la date naissance de Jero (alors que c’est le gars le plus inconsistant de la série) aux chorégraphies en passant par toutes les coupes de cheveux de Pedro par ordre chronologique.

On diré kil é nu !!!

Du coup, un reboot d’Un, dos, tres serait un peu le plus beau cadeau que la vie puisse me faire.

Vraiment, il s’agit désormais de mon plus grand rêve. Bien avant me marier avec Woody Harrelson, gagner à l’Euromillion, et être en bonne santé.

Car qui a besoin d’être en forme quand il y a une version moderne de Un, dos, tres à binger ? Personne. C’est la vérité vraie.

Bref, j’implore tous les dieux de la télévision. Faites qu’Un, dos, tres nous revienne toute pimpée.

Dites non à l’addiction

Et pour qu’elle soit la plus belle possible, il lui faut des acteurs compétents.

Voilà qui j’imagine dans le reboot d’Un, dos, tres !

Lola : Anna Kendrick (ouais, je m’en bats les steaks, je mets des restas de ouf) (c’est mon article, j’ai le droit)

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle est cool, qu’elle chante et danse bien et qu’elle a un petit air timide. Bref, la perfection.

Silvia : Camila Mendes (Riverdale)

Pourquoi ? Parce qu’elle a l’air très froid. Indispensable pour jouer Sylvia. En revanche, je ne sais pas si elle sait danser. Au pire, on la fera doubler.

Pedro : Rami Malek

Pourquoi ? Parce que l’imaginer en train de faire une arabesque en moule-bite me laisse pensive.

Roberto : Max Greenfield

Pourquoi ? Parce qu’il faudrait qu’il joue tous les rôles de toutes les séries. Je l’aime.

Juan Taberner : Mon mec. Parce que c’est son sosie (en mieux).

Hélène et les garçons, version américaine

Je n’ai pas grand chose à dire si ce n’est : Hélène et les garçons avec un gros casting venu des USA = meilleure idée au monde.

Tu imagines toi, des grosses stars américaines « aller à la cafet’ » ?! Huhu, j’en ris déjà.

Au casting :

Hélène : Blake Lively

Pourquoi ? Déjà parce qu’elle est blonde, ce qui est un facteur presque suffisant. Et puis parce qu’elle est gentille et altruiste (dans mon imagination).

Laly : Kate Mara

Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle je l’ai choisie. Mais je l’ai choisie.

Nicolas : Chris Hemsworth

Pourquoi ? Pour ses cheveux qui volent gracieusement au vent, et qu’aucun mistral ne parvient à décoiffer.

José : Jim Parsons, mais avec les cheveux longs

Pourquoi ? Parce que franchement, ils sont très chiants tous les deux.

Hartley, coeurs à vif en plus moderne

Oui. Il est temps.

Temps de retourner au lycée de Hartley High s’amouracher de quelques Australiens à la dentition parfaite.

Avoue que toi aussi tu as été dingue de Nick Poulos, Steve Wiley et de ce bon Peter Rivers.

Moi, j’étais tiraillée. C’était une période très compliquée de ma vie. Étais-je amoureuse de Nick, de Steve, de Peter ? Ou des trois à la fois ?

Des questions existentielles qui ont ravagé mon adolescence.

Qui pour jouer les lycéens aux coeurs meurtris ?

Eh ben tout le casting de Summerland (non c’est pas la pire série de l’univers) (puisque la pire, c’est Riverdale) !

Pourquoi ? Parce qu’ils ont tous un potentiel érotique très élevé.

Le Rebelle, version érotique

Tu te souviens du Rebelle ? Et tu te souviens comme elle était grosse, sa moto ?

Il la chevauchait, la crinière au vent, les muscles qui fendaient l’air, sans aucun respect pour les paysages alentours, qui à coté de lui paraissaient bien fades (…).

Cet ex-flic à qui il arrivait toujours des broutilles, à cause de ses déconvenues avec des ripoux, n’était t-il pas la meilleure personne a avoir jamais existé ?

L’intrigue était tout à fait nulle mais la série hypnotique. J’adorerais qu’on reboote Le Rebelle, mais version érotico-ridicule.

Au casting :

Le Rebelle : Tom Hardy.

La perfection.

Pourquoi ? Car c’est mon fantasme. Et comme Le Rebelle l’était aussi, bah ça fait fantasme sur fantasme.

Deux fois plus de fantasmes quoi.

Dawson, un retour en grande pompe au bord du lac

Non, je rigole, je déteste Dawson. Aucune envie d’un reboot. Ne m’insulte pas. L’art est subjectif. Lol.

Buffy contre les vampires, la baston 2.0

J’ai passé tant d’heures à tailler des crucifix dans les arbres d’en bas de chez moi !

Armée d’un couteau suisse, et d’une infinie patience, j’en ai confectionné une bonne dizaine. Tous très nuls, bien entendu.

Mais peu importait, les moments pendant lesquels je me prenais pour Buffy ont été très heureux. Probablement les meilleurs de ma vie (ceci est une fausse information).

Soyons sérieux 5 minutes : ce serait réellement une bonne idée de rebooter Buffy.

À l’époque, les effets spéciaux étaient quand même bien merdiques, qu’on se le dise. Alors garder le synopsis de base, mais en balançant du vampire qui tient la route, ça pourrait avoir son petit effet.

Qui au casting ?

Buffy : Kristen Bell ou ma mère.

Pourquoi ? Pour son côté athlétique, sa blondeur, son sens des punchlines, et sa perfection (Kristen Bell). Parce que c’est la meilleure personne (ma mère).

Angel : Cillian Murphy

Pourquoi ? Pour son regard ténébreux. Et puis parce que lui aussi, il faudrait qu’il soit partout.

Voilà, ma bonne dame. Je pense que je serais une piètre directrice de casting, car j’embaucherais beaucoup trop de gens de ma famille/collègues/personnes avec qui j’ai envie d’avoir un rapport sexuel.

Et toi sinon, tu as des envies de remakes ?

À lire aussi : Pourquoi je continue à regarder les vieilles séries de ma jeunesse