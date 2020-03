Les plus beaux vernis pastel pour décorer tes ongles au printemps

L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici.

Par ces temps de confinement, je ne sais pas toi mais moi, mes ongles n’ont jamais été aussi beaux : comme j’évite au maximum de me toucher le visage, j’ai arrêté de me les ronger et ils ont beaucoup poussé !

Si c’est ton cas également et que tu es en recherche d’inspiration, sache que comme du côté du maquillage, la tendance est aux ongles pastel.

Voici donc une petite sélection des plus beaux vernis pastel trouvés sur Internet, en espérant que ça te donne des idées !

Sélection de vernis à ongles pastel pour le printemps

Rose, bleu, vert, jaune, orange, violet… Normalement il y en a pour tous les goûts, tous les prix, et toutes les compositions (j’ai glissé plusieurs vernis de marques bio dans cette sélection).

Je les ai triés par couleurs pour que ce soit plus simple !

Vernis à ongles rose pastel

Vernis à ongles bleu pastel

Vernis à ongles orange pastel

Vernis à ongles violet pastel

Vernis à ongles vert pastel

Vernis à ongles jaune pastel

Vernis à ongles blanc

Je termine avec deux vernis blancs (ou presque blancs) qui s’accorderont parfaitement avec tous les autres vernis ci-dessus.

Je te conseille personnellement de faire tous tes ongles d’une couleur, sauf un que tu peins en blanc. Ça donne un côté très sophistiqué, j’adore !

Et si tu ne sais pas quoi choisir entre toutes ces couleurs, voici un joli petit coffret de la marque bio Avril qui comprend 4 teintes pastel !

Coffret Pastel Candy, Avril (MondeBio Box), 11,94€

Quelle couleur pastel est-ce que tu préfères porter sur les ongles, toi ?

À lire aussi : Tes mains sont abîmées à force de trop les laver ? Voici mon astuce miracle !