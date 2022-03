Des chercheurs ont mis au point une pilule contraceptive pour hommes, testée sur des souris et les résultats sont très encourageants ! Elle serait efficace à 99% et sans effets secondaires.

En France, après la sortie en octobre 2021 de la très bonne bande dessinée Les Contraceptés de Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain, les réflexions sur la contraception masculine se sont fait davantage entendre dans les médias et dans les discussions.

Pour vous procurer la bande dessinée Les Contraceptés, c’est par ici

Une vaste étude américaine, menée depuis 2018 sur un gel contraceptif pour hommes à appliquer chaque jour sur les épaules, donne des résultats très encourageants, comme nous l’expliquions dans un récent article.

Mais c’est maintenant au tour d’une pilule contraceptive sans hormones, testée sur des souris, de donner de l’espoir à toutes et tous pour qu’enfin une solution contraceptive pour hommes soit convaincante.

Une pilule non-hormonale, sans effets secondaires

Cette nouvelle pilule est composée du « récepteur alpha de l’acide rétinoïque (RAR-alpha) », comme nous l’indique FranceInfo, qui reprend l’AFP. Cet acide joue un rôle dans la formation des spermatozoïdes et du développement de l’embryon.

Les chercheurs, financés par les Instituts américains pour la santé (NIH) et l’organisation à but non-lucratif Male Contraceptive Initiative, ont montré que les souris qui avaient reçu par voie orale ce composant pendant quatre semaines, avaient leur quantité de spermatozoïdes drastiquement réduite, protégeant à 99% de grossesses. Six semaines plus tard, après avoir arrêté l’ingestion de cet acide, les souris pouvaient à nouveau procréer.

Aucun effet secondaire n’a été observé chez les souris étudiées, et cette pilule pourrait être testée sur les hommes d’ici la fin de l’année.

Une bonne nouvelle pour les femmes aussi

Les divers moyens de contraception pour femmes peuvent avoir des effets secondaires, surtout ceux qui contiennent des hormones.

Et les personnes menstruées, qui ont sur leurs épaules tout le poids du contrôle de la fertilité, pourront alors se décharger un peu sur celles des hommes.

On a donc bon espoir que les hommes puissent partager un jour la charge contraceptive. Et même très bientôt ?

Image en une : Pexels/Ron Lach