Une femme sur trois de moins de 35 ans se demande si elle subit des violences au sein du couple

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ce vendredi 25 novembre, La Maison des femmes et Opinion Way ont publié les résultats de leur sondage sur l’éducation des Français et des Françaises à la vie sexuelle et affective.

On ne le répètera jamais assez, en matière de violences conjugales, il n’y a pas de profil type. Qu’importe le niveau socio-professionnel, qu’importe l’âge aussi. C’est ce que rappelle l’insitut de sondage Opinion Way, dans une étude menée pour La Maison des femmes et le magazine Causette, publiée ce vendredi 25 novembre.

Le sondage intitulé « Les Français et l’éducation à la vie sexuelle et affective pour lutter contre les violences », a été mené sur un échantillon représentatif de la population française de 2025 personnes âgées de 18 ans et plus. À la question « vous arrive-t-il de vous demander si vous ne subissez pas des violences physiques, psychologiques ou sexuelles dans votre couple », 18% ont répondu oui. Parmi eux, 35% sont des jeunes femmes de moins 35 ans.

Les jeunes femmes en première ligne des violences conjugales

Ces chiffres sont publiés alors que le 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, France Info a également fait remonter des études sur la quantité insoupçonnée d’adolescentes et de jeunes femmes victimes de violences conjugales. Comme le rapport « Cadre de vie et sécurité », publié par le ministère de l’Intérieur en 2019, montrant que parmi les femmes qui déclaraient avoir été victimes de violences de la part d’un conjoint ou d’un ex-conjoint, 29% étaient âgées de 18 à 29 ans sur la période 2011-2018. Une part importante, mais une tranche d’âge à qui il est difficile de tendre la main, car souvent, ces jeunes femmes ne demandent pas d’aide.

11% des appels au 3919 émanent des 18-25 ans

Pour preuve, seul 11% des appels au 3919, le numéro d’urgence pour les femmes victimes de violences, émanaient des 18-25 ans, d’après une étude du Centre Hubertine Auclert de 2016. Peur de ne pas être crue, vision biaisée des violences conjugales et des relations amoureuses… autant de facteurs qui doivent encourager à accentuer l’éducation des jeunes à ce qui définit vie sexuelle et affective saine.

