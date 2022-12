Une enfant a reçu une autorisation officielle pour élever une licorne

Aux États-Unis, une petite fille a fait une demande officielle pour avoir le droit de garder et d’élever une licorne chez elle, si elle en trouvait une. Elle a reçu une réponse positive, mais devra tout de même veiller au bien-être de l’animal mythologique.

Qui ici en a assez des informations anxiogènes et déprimantes ? Vu le climat actuel, les guerres, l’inflation, Éric Zemmour et la crise climatique, lire des nouvelles un peu feelgood ne peut pas faire de mal. Alors oui, on peut trouver ça gnian-gnian, on peut aussi se demander si on n’a pas trouvé notre carte de presse dans une pochette surprise, ce à quoi on a envie de répondre que « ça va, on peut se détendre deux minutes, le monde ne va pas s’arrêter de tourner ». Allez, c’est parti pour le conte de Noël du jour, ça vous dit ?

Une petite fille a demandé l’autorisation de posséder une licorne

L’histoire est celle de Madeline, une petite fille qui vit dans le Comté de Los Angeles. Avec l’aide de sa mère, elle a décidé d’envoyer un courrier au département chargé de la protection et du contrôle des animaux de Los Angeles, pour leur demander si elle pouvait garder une licorne, si d’aventure, elle en trouverait une dans son jardin :

Cher Monsieur, chère Madame du comté de Los Angeles, je voudrais bien avoir votre autorisation pour garder une licorne dans mon jardin, si j’arrive à en trouver une. Merci de m’envoyer une réponse par lettre.

Deux semaines plus tard, la petite Madeline recevait une réponse de Marcia Mayeda, la directrice du département elle-même, qui lui donnait l’autorisation officielle de posséder une licorne, tout en lui transmettant un permis, un badge, une peluche et quelques conseils de la plus haute importance, concernant la détention d’un tel animal.

En effet, pour bien s’occuper d’une licorne, comme l’explique Marcia Mayeda au Washington Post, il faut :

Veiller à un accès régulier de la licorne à la lumière du soleil, aux rayons de lune et aux arcs-en-ciel

Un apport en paillettes non toxiques et biodégradables pour assurer la bonne santé de la licorne

Polir la corne de la licorne tous les mois avec un chiffon doux

Lui donner de la pastèque au moins une fois par semaine

Pour Marcia Mayeda, qui a malheureusement l’habitude de traiter le plus souvent des signalements de violence, de maltraitance et de torture sur les animaux, cette lettre a été une bouffée d’air frais :

Cela peut être très épuisant émotionnellement de faire face à ce genre de choses, ces sujets de vie ou de mort tout le temps.

La directrice du département a également précisé que si la même demande devait être faite pour un dragon, elle transmettrait l’affaire au chef des pompiers, plus à même d’y répondre.

Maintenant que l’affaire est officielle et que le permis est obtenu, espérons que Madeline trouve sa licorne !

