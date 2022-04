Un film d’amour cucul avec la musique de Céline Dion ET CÉLINE DION HERSELF sort bientôt au ciné !

Céline Dion n’en finit plus d’inspirer le cinéma. Après Aline, biopic fictif sur sa vie, vous pourrez bientôt découvrir It’s All Coming Back to Me, un mélodrame romantique qui fera vibrer votre petit cœur !

Céline Dion fait l’unanimité.

Que ce soit votre oncle José, votre grand-mère Yvonne ou votre petit frère de 12 ans : tout le monde aime Céline, et c’est normal : elle est sans doute l’une des artistes les plus talentueuses de sa génération.

Alors que le biopic fictif Aline, de Valérie Lemercier, est sorti l’année dernière en salles, un nouveau film va rendre hommage à la star canadienne.

It’s All Coming Back to Me, un nouveau film avec la musique de Céline Dion

BY-SA 3.0 via Wikipédia

Drôle de projet que celui de Jim Strouse (Grace is Gone) : un mélodrame suppurant de bons sentiments sur la musique de Céline Dion AVEC Céline Dion.

It’s All Coming Back to Me, c’est l’histoire d’une jeune femme qui écrit des textos à son fiancé décédé (YES LA BONNE HUMEUR). Sauf que son numéro a été réattribué à un homme habitant la même ville et qui lui aussi le coeur en miettes.

S’ils se sentent liés, il semble qu’ils n’arrivent pas à laisser leur passé derrière eux. Mais la musique de Céline Dion va leur donner le courage de laisser une chance à l’amour.

Cucul, vous avez dit cucul ? Oui mais c’est précisément pour cette raison qu’on ira voir, et plutôt deux fois qu’une, ce film dont la sortie est prévue pour février 2023.

Adaptation du long-métrage allemand SMS für Dich, de Karoline Herfurth, It’s All Coming Back to Me sera porté par Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, mais aussi par Céline Dion herself, qui jouera le rôle du mentor de l’amour du couple Priyanka/Sam.

Le tout, évidemment, sur les meilleures musiques de la chanteuses canadienne.

Le pied, en somme !

Crédit photo à la Une : BY-SA 3.0 via Wikipédia