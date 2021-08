Toutes les banques ne se valent pas : notre top 3 des offres bancaires pour les jeunes (15-25 ans)

Pour les jeunes femmes de 15 à 25 ans, qui parfois n’ont pas encore de revenus ou démarrent tout juste dans la vie active, le choix de leur banque n’est pas à prendre à la légère ! Pas de panique, on vous en a sélectionné trois.

Lorsqu’on est jeune et qu’on démarre tout juste dans la vie active, opter pour une banque pratique au quotidien est primordial. Et si elle n’exige pas 1000 conditions de revenus, c’est toujours mieux. La bonne nouvelle, c’est que certaines banques pratiquent des prix tout doux et proposent une foule d’options totalement gratuites !

Mais surtout, avant de faire son choix, il faut veiller à garder quelques critères en tête.

Comment bien choisir une banque quand on est jeunes ?

Ainsi, jeunes actives et étudiantes que vous êtes, le devoir vous amènera à vérifier si le prix de la carte bancaire est avantageux (traduction : on veut du gratuit, et ce, même si on n’a pas beaucoup de revenus), de même que le coût des virements et retraits aux distributeurs (s’ils sont trop chers si vous avez le malheur de retirer dans une autre banque que la vôtre, fuyez), ou encore les autorisations et plafonds de découvert.

On s’attachera également à vérifier si les services de gestion à distance de votre compte sont suffisamment pratiques pour garder un œil sur vos deniers à tout moment. Souvenez-vous aussi que lorsqu’on est jeune, on peut ne pas avoir tout le temps besoin d’un conseiller, donc les banques proposant une gestion de compte en ligne simple et intuitive sont de très bons choix.

Pour les voyages à l’étranger, il faudra aussi regarder du côté du prix des retraits, des virements ou encore les garanties qu’offre la banque en cas de pépin loin de chez vous !

La banque Boursorama

Pourquoi c’est cool ?

Boursorama Banque se revendique l’établissement en ligne le moins cher de France — rien que ça !

Et en effet, son offre Welcome propose une carte bancaire Visa gratuite, même si l’on n’a pas encore de revenus fixes. Les paiements à l’étranger seront eux aussi gratuits, donc vous ne risquez pas d’avoir des frais qui s’ajoutent à chaque transaction lorsque vous partirez en vadrouille hors de France.

Ce qu’on aime particulièrement dans cette banque, c’est qu’il n’y a pas frais cachés, et les services présentés comme gratuits le sont vraiment. Pas de mauvaises surprises, donc. Et si vous êtes majeure, vous pourrez en plus bénéficier de 80€ offerts en indiquant le code BRS80 lors de l’inscription !

Pour compléter le tout, sachez que même si Boursorama Banque est une banque en ligne, des conseillers clients seront tout de même là pour vous accompagner si besoin, un atout qu’il est quand même rare de retrouver dans tous les établissements de ce type.

Pour qui ?

Pour celles qui veulent miser sur la banque en ligne la moins chère.

Découvrez Boursorama Banque

La banque Société générale

Pourquoi c’est cool ?

La célèbre Société générale ne propose pas seulement une foule d’offres à destination des adultes : les jeunes ados et mineurs sont eux aussi servis.

Par exemple, la banque met à disposition une carte CB Visa Evolution ou une CB Visa, toutes deux gratuites pour les 15-17 ans. Sachez que la première est une carte de paiement à autorisation systématique : elle vous permettra ainsi à bien gérer votre budget, puisque quand on est jeune, on a parfois besoin de se faire un peu encadrer pour ne pas tout dépenser en une seule journée !

Et ce n’est pas tout : la banque a également lancé l’offre Banxup, qui comprend une carte de paiement spécialement créée pour les ados et pilotée par les parents. Aucun risque de dérapage ni de faillite, puisque les découverts ne sont pas autorisés. De plus, cette CB s’accompagne d’une application hyper intuitive qui permet, entre autres, de gérer les demandes d’argent de poche, de bloquer ou débloquer la carte, de consulter les dépenses…

Attention cependant : pour bénéficier de cette offre, il faudra que les parents soient clients de la banque, de même que l’ado.

Pour qui ?

Les moins de 18 ans qui ouvrent leur premier compte bancaire et veulent être encadrées dans la gestion de leurs dépenses.

Découvrir la Société Générale

La banque Orange Bank

Pourquoi c’est cool ?

Orange Bank est ce qu’on appelle une néobanque. Pour faire simple, il s’agit d’une banque numérique, dont les services sont uniquement accessibles depuis un mobile. Les services étant ainsi dématérialisés, ils ont alors l’avantage d’être beaucoup moins chers — et ça, les petits budgets vont adorer !

Comme la plupart des néobanques, Orange Bank promet donc une tenue de compte gratuite, des paiements et retraits gratuits en Europe. La carte Standard est elle aussi totalement gratuite, et si vous voulez monter en gamme, la carte Premium sera disponible à 4,99€ par mois les 6 premiers mois, puis à 7,99€ par mois.

En revanche, Orange Bank a d’autres atouts que n’ont pas les autres banques en ligne, à savoir la possibilité de contracter des crédits à la consommation, d’ouvrir un livret rémunéré à hauteur de 0,3 % et la possibilité de recevoir gratuitement un chéquier. Assurez-vous simplement d’utiliser au minimum trois fois par mois votre carte bancaire, sous peine de devoir payer 5€ mensuels !

De son côté, l’application est ergonomique et plutôt agréable à utiliser au quotidien.

Pour qui ?

Pour celles qui souhaitent être autonomes sans forcément avoir besoin d’un ou une conseillère bancaire.

Découvrir Orange Bank

Vous l’aurez remarqué : ces trois offres, qui pratiquent des prix bas, sont particulièrement adaptées à un usage mobile et autonome. Bref, de quoi ravir les jeunes femmes ultra-connectées, même au niveau de leur porte-monnaie !

À lire aussi : Ma méthode simple pour faire (et tenir !) un budget

Crédit photo : Alexander Suhorucov / Pexels