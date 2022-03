Tous mes collègues sont plus jeunes que moi, j’ai le seum (ça se dit encore ?)

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

« Chère Daronne, Je viens de me réorienter dans une branche qui me passionne. J’ai trouvé un boulot que j’adore mais forcément c’est un “premier boulot“ et il ne “correspond pas“ à ma tranche d’âge. Tous mes collègues sont plus jeunes que moi. Ça ne me dérange pas en soi et tout le monde est adorable avec moi, mais je me sens vieille et ça me complexe.

Qu’est-ce que je peux faire ? Delphine »

La réponse de la Daronne

Ma petite Jeanne Calment,

Figure-toi que je me suis lancée dans ma nouvelle carrière de donneuse de leçons professionnelle à l’aube de la ménopause, alors que la plupart de mes collègues n’étaient pas nés quand moi j’avais leur âge (bon j’exagère peut-être un peu).

Autant te dire que je ne pipe rien à ce qui se passe autour de moi au bureau et que j’ai beau soutenir à qui veut l’entendre que « Dans ma tête, j’ai encore 15 ans », les rides sur mon visage et mes conseils avisés qui sont certes plein de bon sens, mais qui fouettent la naphtaline, me trahissent.

La dernière fois que je suis sortie boire un verre avec cette troupe de joyeux drilles, ça s’est TRÈS mal terminé. Je tiens à ma dignité, je ne donnerai pas de détails, mais sache que le lendemain ma fille qui restait à la maison avec moi (merci Covid) s’est vu promettre (et offrir) une nouvelle tablette si elle acceptait de me laisser pioncer toute la journée sans me déranger.

Le décalage intergénérationnel

L’âge est un vrai sujet et la société ne manque jamais de nous rappeler que nous vieillissons. Enfin, surtout nous les femmes. Non seulement, nous devons assurer sur tous les fronts, mais en plus, nous devons rester jeunes et fraîches en toutes circonstances alors même que les années passent inlassablement et tatouent sous nos yeux la preuve de ce temps qui s’écoule et nous écoule avec lui (je me sens poète aujourd’hui).

Ces jeunes lurons qui gloussent sous tes yeux peuvent faire naître chez toi une certaine nostalgie en te fichant dans la tronche que le temps passe vite et que même si tu essaies très fort d’avoir l’air jeune, au fond de toi, tu sais que ce n’est qu’une chimère.

Alors, forcément, dans ce monde sans pitié où notre âge nous est rappelé toutes les trente secondes, on a vite fait de se sentir has been (déjà le mot en lui-même ne fait que confirmer que je le suis).

Mais alors, quelle attitude adopter ?

Essayer de te faire passer pour une jeune (je te préviens, c’est perdu d’avance.)

Le problème de cette tactique, c’est qu’elle implique de trouver exactement ce qui fait que les jeunes d’aujourd’hui sont jeunes et pas ce que nous, vieillards, pensons être jeune. Par exemple, si tu arrives en disant que tu as « trop le seum car un pur mec t’a tej », tu ne parles pas jeune, tu parles comme quand toi, tu étais jeune, c’est-à-dire comme il y a 20 ans.

Il y a quelques mois, ma cheffe, de 13 ans ma cadette, m’a dit que « j’étais trop une bébé », avant de conclure que « La vie c’était pas un kiwi. » Si j’ai pu saisir l’intention du message au vol, puisque contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, le contexte m’a permis d’affirmer que j’étais chaudement complimentée pour mon bon travail, je n’ai à ce jour toujours pas compris la signification exacte de la déclaration.

Que veux-tu… Comprendre le jeune et parler le jeune, c’est un boulot que je ne me sens pas prête à fournir mais peut-être que toi si, et dans ce cas je te serais éternellement reconnaissante de traduire pour moi l’altercation précitée, entre deux descentes sur TikTok, bible young par excellence d’après ce que j’ai compris (puisque bien évidemment je n’y suis pas inscrite).

Trêve de plaisanterie, assumons nos âges nom de Dieu !

Les choses se compliquent quand on comprend qu’être « jeune » ne veut rien dire d’autre que posséder un âge en dessous d’une limite certaine, elle-même soumise à des variations qui dépendent des contextes. HEY COMME NOUS LES VIEUX EN FAIT !

(© Maman.memes)

Alors à ce prix-là, autant assumer, tu ne penses pas ?

La vie c’est pas un kiwi. Je ne sais toujours pas ce que signifie cette étrange expression, mais pour les besoins de cet article, je vais supposer qu’elle veut dire que la vie ce n’est pas toujours simple ni linéaire. Et parfois, tu te retrouves à recommencer là ou certains se contentent de commencer et tu sais quoi ? Tu devrais être fière. Voilà.

Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin (ça, c’est une référence de ton époque) et avec la tendance actuelle qui semble encourager les changements de direction, il y a fort à parier que l’hétérogénéité générationnelle va continuer de se démocratiser en milieu professionnel. Et tant mieux.

En acceptant qu’on n’en soit pas tous au même moment de sa vie, et en acceptant de partager et de recevoir les expériences, non seulement on s’enrichit, mais on rend possible des rencontres formidables. Messieurs les seniors, je vous vois venir, ce n’est pas une raison pour draguer vos collègues plus jeunes. Foutez-leur la paix. Merci.

Allez, je te laisse, je dois aller faire une injection de Botox.

La bisette,

Ta daronne

