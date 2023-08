Mes meilleurs amis sont partis en vacances sans moi, je l’ai découvert par hasard !

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je me suis installée dans ma ville il y a deux ans pour mes études. Je ne connaissais personne, mais je me suis rapidement liée d’amitié avec d’autres étudiants. Nous sommes rapidement devenus très proches et je pensais avoir trouvé LE groupe, tu sais, celui des séries. Pendant deux ans, nous avons tout fait ensemble, la fête, les révisions, les sorties… Je viens d’apprendre qu’ils sont partis quelques jours en vacances à la mer. Non seulement je n’étais pas invitée, mais ils n’en ont jamais parlé devant moi. Je l’ai découvert sur les réseaux sociaux. Ils ne s’affichaient pas, mais un commentaire sous une photo m’a mis la puce à l’oreille et en remontant la piste, j’ai retrouvé des photos postées par une connaissance qu’ils ont dû rencontrer là-bas.



Je suis tombée des nues. Comme j’étais super mal, j’ai envoyé des messages à certains membres du groupe. Une seule m’a répondu pour me dire qu’on en parlerait à leur retour. Depuis je n’ai plus de nouvelles. Je me repasse le film en boucle : qu’est-ce-que j’ai pu faire de mal ? Mes études sont terminées, j’envisageais de rester dans cette ville pour être avec eux, mais je crois que je vais chercher du travail ailleurs… Pourquoi les gens sont-ils si méchants ? Gwendoline

Ma petite fraise,

J’ai envie de te faire un gros câlin. La société nous serine avec les chagrins d’amour, mais de mon expérience, les chagrins amicaux sont tout aussi douloureux. Et malheureusement beaucoup plus courants, question de statistique. On aura probablement bien plus d’amis dans sa vie que de relations amoureuses (le cas contraire, je ne juge pas), et qui dit plus de gens, dit plus de risques. Suis-je en train de dire qu’il faut renoncer définitivement aux contacts humains pour autant ? Non.

Par contre, je te conseille d’apprécier tes séries télévisées pour ce qu’elles sont : des séries télévisées.

Un groupe d’amis à la Friends : cool, vraiment ?

Je voue à Friends une passion sans limites. Je pense que sans cette sitcom, je ne serais pas la Daronne que je suis aujourd’hui. J’ai également accueilli à bras ouverts HIMYM et TBBT (si tu ne connais pas ces sigles, tant pis pour toi) et prends toujours autant de plaisir à suivre les joutes verbales de ces copains à la langue bien pendue.

Mais soyons sérieux deux minutes. Ces personnages passent TOUT LEUR TEMPS ensemble. Ils ne sont jamais seuls. Ils n’ont aucune vie privée, et la moindre de leur action est disséquée par une foule sarcastique. Oui, parfaitement, ces séries ne parlent pas d’amitié, mais de harcèlement.

Cette proximité permanente exige en outre des qualités humaines absolument béton. Je te donne un exemple : j’ai des amis de longue date. Je les aime et je suis certaine que ce sentiment est partagé. J’ai aussi des défauts pénibles. Je sais pertinemment que si ces gens chers à mon cœur devaient me supporter 24 heures sur 24, ils finiraient par m’abandonner au milieu d’une forêt en priant très fort pour que je ne retrouve jamais le chemin de la maison. Et réciproquement. Je n’ai plus 20 ans, je sais que cela ne signifie pas que je suis indigne d’amour, ni même que mes relations manquent de sincérité. Seulement que ce concept de groupe soudé pour toujours semble ignorer un élément fondamental de notre condition humaine : nous sommes souvent trop pénibles pour être supportables à haute dose.

Affronter la vérité en face

Je sais que tu as envie que je te rassure en te jurant que tu n’as rien fait de mal et que tes amis sont juste d’immondes sagouins. La vérité, c’est que je n’en sais rien. Je n’étais pas là, même si j’aurais bien voulu. Passer mon année à faire la fête m’aurait bien plus enjaillé que de la passer à faire à bouffer à des mouflets ingrats.

Pardon, je digresse, mais donc, compte tenu de la réponse de ton amie, je ne peux pas non plus envisager de bonnes explications qui ne remettent pas votre amitié en question. L’option la plus probable est la plus douloureuse. N’empêche, je ne peux que t’encourager à réclamer des éclaircissements. Malentendu, événement isolé, malaise dont tu n’as pas conscience, c’est important de comprendre les raisons de ce rejet même si ça pique le museau.

Munie de tous les éléments, tu pourras avancer, quitte à remettre (ou pas, hé) en question certains de tes comportements. Qui sait, tu pourrais même sauver les meubles avec certains membres de ce groupe ? Bien entendu, cette éventualité n’est valable que si eux même s’engagent à faire preuve de la plus pure des transparences à l’avenir.

Avancer vers un futur amical radieux (quel bel intertitre)

Quelles que soient les raisons qui aient pu justifier ce rejet, la façon de faire est inadmissible. Mais elle est aussi très banale. En théorie, personne ne devrait jamais agir comme ça. Dans la pratique, nous choisissons tous l’option : « Courage, fuyons » en espérant que ça passe inaperçu.

Comment se fait-il qu’une espèce comme la nôtre, qui a tant besoin de contact, n’ait toujours pas trouvé le moyen de se comporter de manière respectueuse et intègre après plus de 20 000 ans d’existence ? Mystère. En attendant, je voudrais insister sur un point capital : ce qui vient de se passer ne remet pas en cause ta valeur en tant que personne.

Nous avons tous, même les plus merveilleux d’entre nous, été confrontés à des situations similaires. Souvent, elles sont isolées et se contentent de souligner une autre abomination classique des rapports sociaux : non seulement les gens avec qui ça matche ne courent pas les rues, mais même quand on les rencontre, rien ne nous dit qu’ils partageront forcément nos tendres sentiments. Ne baisse pas les bras pour autant, des amis dévoués et fiables t’attendent quelque part.

Je me demande s’il n’y avait pas des signes avant-coureurs. Pas nécessairement à ton égard, mais par exemple : ce groupe avait-il l’habitude de critiquer les absents ? As-tu constaté des conduites pas franchement respectueuses à l’égard d’autres camarades ?

Prends le temps de guérir et de réapprendre à faire confiance, quitte à te faire aider. Tu réaliseras peut-être que ce groupe n’était pas si cool, ni soudé et que les micro agressions étaient légion. Souvent, on occulte les bassesses de nos proches, persuadés que nous sommes à l’abri. Mais comme le dit le proverbe que je viens d’inventer : face aux crapauds, toutes les colombes peuvent un jour devenir pigeons.

Ta façon de considérer l’amitié va probablement changer, et c’est tant mieux. Privilégier les relations individuelles, papillonner d’un groupe à l’autre en dilettante, tant que tout le monde y trouve son compte, tout est possible.

Je t’embrasse très fort, une bisette ne suffit pas,

Ta Daronne

