Voilà à quoi ressemble Timothée Chalamet en Willy Wonka !

Timothée Chalamet va jouer Willy Wonka dans le préquel de Charlie et la Chocolaterie. Vous n’aviez fait que l’imaginer, voici désormais une première photo de lui dans le costume du personnage de Roald Dahl.

Mise à jour du 11 octobre 2021

Le film sur Willy Wonka se précise. Après les synopsis et le casting, voilà enfin une première image de Timothée Chalamet dans le costume coloré de Willy Wonka.

Timothée Chalamet en Willy Wonka, ça donne ça

Difficile de passer en ce moment à côté de la nouvelle coqueluche d’Hollywood. L’acteur de 25 ans, révélé par le somptueux Call Me By Your Name, est partout, notamment sur l’affiche de Dune, le plus gros succès cinéma de l’année.

Non content d’être le nouveau visage de la science-fiction d’auteur, il embrasse désormais une carrière plus « mainstream » en incarnant un personnage ultra-connu de la pop-culture : Willy Wonka.

Et cette fois-ci, point de Monsieur au carré lisse mais bien un jeune homme aux boucles souples, car comme expliqué ci-dessous, ce nouveau film est un préquel à l’histoire racontée par Tim Burton dans sa version de 2005.

Le film n’a pas de date de sortie précise mais devrait débarquer courant 2023.

Timothée Chalamet en Willy Wonka, qui est surpris ?

Article initialement publié le 25 mai 2021 —

Pressée de le voir chanter et danser ? Moi oui, j’avoue. Et tant mieux, car c’est officiel : l’acteur Timothée Chalamet va incarner le plus célèbre chocolatier dans la comédie musicale Wonka de Warner Bros ! L’histoire, présentée comme un prequel de Charlie et la Chocolaterie, se focalisera sur la vie du jeune Willy Wonka.

C’est la troisième fois que Warner Bros s’approprie l’histoire de Willy Wonka. La première fois, c’est Gene Wilder qui interprétait le chocolatier en 1971. La deuxième, c’était Johnny Depp en 2005. La jeunesse du confiseur y avait déjà été mentionnée.

Mis en scène par Paul King (qui a réalisé Paddington), ce prequel racontera comment ce monsieur fort excentrique a acquis sa chocolaterie, et bien plus encore. Et, évidemment, c’est Timothée Chalamet qui l’incarnera.

Comment ça « pourquoi “évidemment” ? », ça ne vous semble pas évident, vous ?

Quand j’ai vu que ce serait lui, je me suis dit « bah oui, logique ». Il a le physique qui correspond, il est probablement au top de sa carrière et il était déjà pressenti pour jouer le rôle en janvier 2021.

D’un côté je suis contente de ce choix de casting parce que je pense qu’il fera un bon Willy Wonka, de l’autre, le côté trop obvious rend la décision un peu ennuyeuse.

Je ne désespère pas, la surprise arrivera peut-être lorsque je découvrirai ses talents de chanteur et danseur.

Mais bon, il me faudra attendre 2023 pour voir ça. Et le reste de l’intrigue tout de même : tout ne tourne pas autour de Timothée Chalamet !

