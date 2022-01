Wes Anderson adapte de nouveau Roald Dahl, et c’est déjà le plus beau des projets

Après Fantastic Mr Fox, Wes Anderson va s’attaquer à un autre classique de la littérature britannique signé Roald Dahl : The Wonderful Story of Henry Sugar !

Comme une évidence. Le réalisateur de talent Wes Anderson va adapter The Wonderful Story of Henry Sugar, de Roald Dahl, dans un long-métrage avec en tête d’affiche Benedict Cumberbatch — et le tout produit par Netflix, d’après Collider.

Le cinéaste a déjà travaillé sur une œuvre de Roald Dahl : Fantastic Mr. Fox, sorti en 2009, avec George Clooney et Willem Dafoe.

Si vous ne connaissez pas le livre The Wonderful Story of Henry Sugar, il s’agit d’une collection de nouvelles qui mêle la vraie vie de l’auteur et de la fiction — certaines histoires racontent donc comment Roald Dahl est devenu écrivain.

Un nouvel univers pour Wes Anderson

L’oeuvre de Wes Anderson se décline en plusieurs univers tous très différents les uns des autres, que ça soit avec L’île aux chiens et Fantastic Mr. Fox, où le réalisateur joue avec l’animation, ou plus récemment avec The French Dispatch où il nous plonge dans une ville fictive de France et nous fait découvrir des histoires courtes toutes plus originales les unes que les autres.

L’esthétisme qui règne en maître dans toutes ses œuvres promet d’être à nouveau au rendez-vous et de s’articuler parfaitement avec le talent de Roald Dahl.

Pour ce qui est du choix de Benedict Cumberbatch en rôle principal, on a hâte de voir l’interprétation de ce rôle par l’acteur qui est partout en ce moment, notamment sous les traits de Doctor Strange dans Spider-Man : No Way Home !

Nous n’avons pas d’autre information pour l’instant sur le reste du casting, mais Wes Anderson avec son style très particulier nous promet une nouvelle aventure fort intéressante !

Crédit photo : compte instagram wesandersonworld