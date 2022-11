The Whale, le nouveau film de Darren Aronosfky se dévoile dans une bande-annonce bouleversante

Brendan Fraser pèse 270 kg dans le nouveau film de Darren Aronosfky, le réalisateur de Requiem for a Dream et Black Swann : The Whale.

Qu’on l’adore ou qu’on le déteste, il est difficile de ne pas être piqué de curiosité à l’approche de la sortie d’un nouveau film de Darren Aronofsky.

Surtout quand celui-ci est distribué par le studio de génie A24, et qu’il marque le retour d’une ancienne star de cinéma, quasiment disparue des écrans depuis 20 ans.

The Whale s’est dévoilé dans une bande-annonce puissante.

La bande-annonce de The Whale

Un film choc et sensible

Après Requiem for a Dream, Black Swan ou Mother !, la filmographie tourmentée et obsédante de Darren Aronofsky s’apprête à être enrichie de The Whale. D’après la bande-annonce, il ne fait aucun doute que ce nouveau métrage sera aussi marquant que ses prédécesseurs.

Difficile en effet de ne pas être immédiatement ému par le personnage de Charlie, un homme de 272 kilos atteint de dépression et d’hyperphagie incontrôlée suite au décès de son amant. Charlie vit désormais seul dans sa maison et ne peut plus se déplacer, mais il tente de renouer le contact avec sa fille de 17 ans, Ellie.

Le retour de Brendan Fraser

Si The Whale est particulièrement attendu, c’est aussi parce qu’il marque le retour de l’acteur Brendan Fraser. Même si on ne le reconnait pas forcément immédiatement, du fait de sa transformation physique à couper le souffle, on se souvient de lui dans le film George de la jungle ou dans la saga La Momie, sortie en 1999.

Lors de la projection du film au festival de Venise, Brendan Fraser a été applaudi pendant une longue standing ovation du public, l’ayant ému aux larmes.

À ses côtés, on retrouvera également la jeune Sadie Sink dans le rôle d’Ellie, ainsi qu’Hong Chau dans celui de l’infirmière prenant soin de Charlie.

Rendez-vous en salles le 22 février 2023 !

