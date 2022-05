The Lost Girls : le film où Peter Pan est enfin le méchant de l’histoire

Dans le Peter Pan de Disney, Peter demande aux enfants de ne pas grandir, à Wendy d’être leur « maman » et joue avec les cœurs des filles. The Lost Girls, dont voici le premier trailer, en fait enfin le méchant de l’histoire.

Petite, vous avez sans doute été éperdument amoureuse de plusieurs personnages Disney : Robin des Bois (ouais c’est un renard and so what ?), Phœbus, John Smith et le Prince Eric (même si c’est le gars le plus boring).

Mais avez-vous déjà été amoureuse de Peter Pan ? On espère que non, car c’est le pire mec.

Et il est l’heure de le clamer haut et fort !

The Lost Girls, un film sur l’empouvoirement des personnages féminins de Peter Pan

En septembre 2016, Deadline nous annonçait qu’un nouveau film était en préparation à Hollywood, censé se concentrer sur 4 générations de la mif de Wendy, personnage de fiction créé par l’auteur écossais J. M. Barrie et rendu célèbre par le dessin-animé Disney Peter Pan.

Ce film est basé sur un roman de Laurie Fox publié en 2003 et intitulé The Lost Girls, qui s’offre aujourd’hui une première bande-annonce. Le film s’attardera sur la manière dont Wendy lutte pour conserver son esprit créatif après son voyage avec Peter Pan, qui s’avère être l’homme le plus creepy. Comme sa grand-mère et sa mère, Wendy doit échapper à l’emprise que Peter a sur elle.

Alors que sa fille Berry est dans l’orbite de l’enfant éternel, Wendy fait tout pour la protéger.

C’est Livia De Paolis qui a adapté, réalisé et joué le rôle de Wendy dans le film The Lost Girls. À ses côtés, vous pourrez retrouver Ellen Burstyn et Emma Thompson.

Via Vertical Entertainment

Il est intéressant de se pencher enfin sur les agissements toxiques de Peter qui, dans la bande-annonce, s’incruste dans les chambres des meufs pendant qu’elles dorment. Strong Edward Cullen vibe here.

Enfin, l’histoire est vue sous un autre angle, celui de l’empowerment de ses héroïnes féminines, et analyse les comportements néfastes de Peter Pan.

Ce nouvel arc narratif considère donc l’ancien héros Disney comme le « méchant » de l’histoire. Et il était temps.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée.

À lire aussi : Alex Garland nous présente Men, son nouveau cauchemar filmique

Crédit photo à la Une : YouTube