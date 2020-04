Découvre quand sortira la 2e partie de The Bold Type saison 4

Il y a des surprises qui font plus plaisir que d’autres, d’autant plus en période de confinement. Ç’a été le cas pour moi hier soir quand j’ai appris que la série The Bold Type revenait très bientôt !

The Bold Type Saison 4B : la date de sortie

Alors que la première partie de la saison 4 s’est achevée il y a quelques semaines seulement, les actrices principales de la série féministe ont annoncé hier soir sur le compte Insta de la série que la sortie d’une deuxième partie était imminente !

Le 11 juin prochain, tu pourras donc retrouver Jane, Kat et Sutton, aka les 3 meilleures meufs, dans de nouveaux épisodes toujours plus feel good et empouvoirants !

Est-ce que ça ne serait pas le meilleur moment pour (re)faire le test madmoiZelle « Quelle meuf de The Bold Type es-tu ? » ?

Ce que j’attends de The Bold Type Saison 4B

Je ne sais pas toi, mais cette première partie de saison m’avait un peu déçue, donc j’espère que la deuxième partie rapportera un peu de peps à l’intrigue !

Mais entre l’opération de Jane, le renvoi de Kat et la promotion de Sutton, je pense que je vais être servie.

J’espère simplement y trouver des problématiques nouvelles parce que j’ai vraiment eu l’impression qu’on commençait à tourner en rond !

Et toi, qu’est-ce que tu attends de ces nouveaux épisodes de The Bold Type ?

