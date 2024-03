The Bear est déjà renouvelée pour une saison 4

Alors que la série The Bear est actuellement en pleine production de sa saison 3, plusieurs médias américain affirment que FX prépare d’ores-et-déjà la saison 4.

Bonne nouvelle pour les fans de The Bear ! Alors que la saison 3 est encore en cours de production, la chaîne FX a décidé de renouveler la série pour une saison 4, a rapporté le média spécialisé Deadline.

Celle-ci pourrait être tournée directement après la saison 3. Et pour cause, les acteurs principaux Jeremy Allen White et Ayo Edebiri, qui ont tous les deux gagné une multitude de récompenses pour leur performance dans la saison 2, notamment des Emmy Awards et Golden Globes 2024, sont désormais sur-sollicités par Hollywood.

Reste à savoir si la saison 4 sera la dernière ou pas, car les spéculations vont déjà bon train. En attendant d’en savoir plus, on pourra découvrir la saison 3 de The Bear sur la plateforme de streaming Hulu en juin prochain, et quelques mois plus tard sur Disney + en France.

