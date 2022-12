That ’70s show : la série culte revient, version années 1990 !

Netflix a dévoilé les premières images de That ’90s Show, la suite de la célèbre série pour ados.

On prend les mêmes et on recommence ! En janvier 2023, Netflix nous ramène dans le célèbre sous-sol des Forman avec la suite du sitcom culte That ’70s Show.

La bande-annonce de That ’90s Show

Une nouvelle génération d’amis

La célèbre série diffusée entre 1998 et 2006 est de retour avec une suite !

Cette fois, l’action est située en 1995, 15 ans après les évènements du dernier épisode. Bonne nouvelle pour les fans : la plupart des stars de la série originale seront au rendez-vous, à commencer par Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp. Quant au couple mythique Ashton Kutsher et Mila Kunis, ils feront quelques apparitions à l’occasion d’épisodes spéciaux.

Dans That ’90s Show, ce n’est pas Eric Forman qui est au centre de l’action mais sa fille, Leia, qui rend visite à ses grands-parents Red et Kitty pendant les vacances. Comme son père, l’adolescente fera les 400 coups avec ses amis de Point Place dans le sous-sol de ses grand-parents. Tout cela, au grand dam de son grand-père et avec la complicité de sa grand-mère aimante !

Pour découvrir les dix épisodes de That ’90s Show, ça se passe sur Netflix dès le 19 janvier 2023 !

À lire aussi : Emma Corrin (The Crown) veut plus de catégories non genrées dans les remises de prix

Crédit de l’image à la Une : © Netflix