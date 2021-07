TEST : quelle télé-réalité addictive de l’été êtes vous ?

« Selling Sunset », « The Circle »… Vous avez déjà vu toutes les télé-réalités disponibles en streaming (ou presque). Il est temps de découvrir celle qui correspond à votre personnalité !

Personne ne sait ce qui nous rend aussi accro dès le premier épisode. La télé-réalité, pourtant souvent très éloignée de notre réalité, nous fait un effet auquel on ne peut pas résister.

Que ce soit pour voir des gens se la couler douce enfermés dans une maison ou observer comment une nouvelle coupe de cheveux et deux ou trois conseils peuvent changer une vie, il y aura toujours une émission de télé-réalité pour nous correspondre. Parfois, on se surprend même à se dire qu’on se verrait bien à la place des candidats…

Vous voulez savoir quelle émission vous ressemble le plus ? C’est par ici !