Sucrée, salée, gourmande, légère ? Il y a autant de spécialités dans nos belles régions que de goûts. À vous de découvrir laquelle vous correspond.

Tout le monde est probablement d’accord pour dire que le kouign-amann, c’est miam (rime riche). Mais est-ce que vous seriez un kouign-amann ? Ou pourquoi pas une autre délicieuse douceur régionale française ?

Si vous deviez n’en choisir qu’une laquelle ça serait ? Pas si facile à choisir hein ? Eh bien n’attendez plus : laissez le destin le décider pour vous et découvrez, non pas votre animal totem, mais votre spécialité totem.

Après avoir identifié quelle crêpe vous étiez, continuez sur cette belle lancée !

Votre animal totem, c’est… La vache L’escargot L’oie L’ours Correct ! Faux ! Continuer >> Après le boulot, vous préférez… Un bon apéro entre potes Une tisane et une vidéo YouTube Un shaker protéiné après une séance de yoga Correct ! Faux ! Continuer >> Pour grignoter à l’apéro, vous êtes team… Fromage Charcuterie Fruits secs Correct ! Faux ! Continuer >> Vous êtes plutôt… Sucré Salé Amer Correct ! Faux ! Continuer >> Pour les fruits, vous êtes plutôt… Pommes Fraises Poires Clémentines Correct ! Faux ! Continuer >> Pour les vacances, le programme c’est… Bronzette avec Laisse-moi kiffer dans les oreilles Randonnée en sac Quechua et grosses chaussures de montagnes Ski entre deux tartiflettes Correct ! Faux ! Continuer >> Quand vous faites les courses, ce qui domine dans le Caddie c’est… Du goûter, du goûter et encore du goûter ! Des pâtes et pleins de sauces différentes, ça fera la semaine Du bon vin et des chips au piment d’Espelette Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Quelle spécialité régionale êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

À lire aussi : TEST – Quelle crêpe êtes-vous ?