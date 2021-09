TEST – Quelle crêpe êtes-vous ?

Vous le savez, on aime faire des articles profonds, fouillés, qui apportent une vraie réflexion sur le monde dans lequel on vit. Et parfois, on aime faire des tests couillons, et c’est vachement bien aussi.

Je suis sûre que vous avez des milliers d’interrogations dans la vie : qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi suis-je sur terre ? Qui est le plus fort entre l’éléphant et l’hippopotame ?

Oui, des vraies réflexions métaphysiques… Comme je vous comprends !

C’est aussi pour cela qu’à la rédac, on s’est dit qu’il manquait peut-être des réponses à cette vraie question pour vous aider à avancer dans ce long chemin qu’est la vie.

Oui, on est là pour briser les tabous, enfoncer les portes ouvertes, alors faites le test et dites-le-nous : quelle crêpe êtes-vous vraiment au plus profond de vous ?

Dans la vie, vous êtes plutôt du genre : Fonceuse, rien ne vous arrête (sauf les murs parce que ça fait mal) Joyeuse, vous prenez toujours les choses du bon côté Rêveuse, vous aimer vous laisser porter par la vie Stratège, vous savez ce que vous voulez et vous vous donnez les moyens d’y parvenir Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous vous retrouvez face à un ours dans la forêt : Vous vous barrez en courant et en hurlant Vous essayez de le caresser en pensant que c’est votre nouveau meilleur ami Vous reculez doucement en priant pour qu’il ne vous confonde pas avec un morceau de salami Un ours ? Quel ours ? Quelle forêt ? Qui suis-je ? Correct ! Faux ! Continuer >> Dans la vie, vous préférez : L’hiver : le froid, la neige, la pluie et le vent, c’est vraiment votre kiff Le printemps : vous adorez la nature qui s’éveille, les allergies et les températures changeantes L’été : la canicule, c’est votre météo idéale L’automne : le potiron et les feuilles mortes sont vos meilleures amies Correct ! Faux ! Continuer >> Niveau goût, vous êtes plutôt : Un bec salé, le sucre c’est vraiment pas votre truc Un bec sucré, le salé c’est pour les faibles Un peu des deux, du moment que ça se mange Ni l’un ni l’autre, vous préférez le goût de l’eau Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez un fruit ou un légume, vous seriez plutôt : Un citron, un peu acide et piquant Une fraise, sucrée et allergisante Un brocoli, trop bon mais incompris Une tomate, on ne sait pas trop si vous êtes un fruit ou un légume et ça déclenche des guerres pour moins que ça Correct ! Faux ! Continuer >> Quelle est votre maladie hivernale préférée ? La gastro, la valeur sûre qui aide à virer les toxines La grippe, grande star un peu en perte de vitesse depuis le Covid Le rhume, pas très original mais bien relou quand même La bronchite, vous adorez cracher vos poumons comme un fumeur de Gitanes Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST – Quelle crêpe êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter ↺ REJOUER ! Chargement…

Crédit photo image de une : Monika Grabkowska / Pexels