Test : Blanche Sabbah, illustratrice professionnelle, essaye la dernière tablette Lenovo

Il y a quelque semaines, Madmoizelle recevait l’illustratrice Blanche Sabbah, alias @lanuitremueparis sur Instagram, pour qu’elle teste la dernière tablette Lenovo.

À l’occasion de la sortie de la nouvelle tablette Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 sous Android 12, Madmoizelle a contacté une illustratrice confirmée afin qu’elle nous donne son ressenti sur l’objet. Au travers de différents challenges illustrés, Blanche Sabbah a pu déployer l’intégralité de son talent, et tester la tablette de manière objective.

Lenovo se donne pour mission de donner à ses utilisateurs l’accès à des innovations d’un niveau professionnel afin qu’il n’y ait aucune embûche à leur créativité. Les acquéreurs du modèle Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 seront peut-être les Blanche Sabbah de demain.

Pour celles et ceux d’entre vous qui n’auraient pas le plaisir de la connaître, l’artiste se présente comme une autrice de bande dessinée et activiste féministe. Vous pouvez avoir un aperçu de son travail sur le compte Instagram @lanuitremueparis sur lequel elle met en scène son quotidien, afin de vulgariser le féminisme et mettre en garde ses abonnées face à certains stéréotypes sexistes très ancrés. Lectrice du magazine, elle s’est prêtée au jeu du test avec plaisir.

La prise en main de Lenovo P11 Pro 2d Gen

Madmoizelle. Quelles sont vos premières impressions sur la tablette lorsque vous l’avez eu en main ?

Blanche Sabbah. J’ai adoré le fait qu’elle soit petite. C’est comme un petit calepin à emmener partout et qui peut se glisser dans un sac ou pour nous accompagner dans les transports. Les gens qui dessinent seront sûrement d’accord avec moi, mais c’est difficile de travailler sur ordinateur hors de chez nous. Surtout sur un gros ordinateur qui nécessite des branchements, beaucoup d’espace, contrairement au carnet de croquis. Alors là, c’est pratique, la Lenovo Tab P11 Pro Gen est un peu une tablette/carnet croquis.

Les tablettes que vous utilisez d’ordinaire sont moins compactes ?

Oui j’en ai une plus grande qui me sert d’ordinateur. Donc je l’associe à un clavier qui pèse une tonne… Alors que là avec Lenovo, c’est vraiment hyper fin et léger. Jusque-là, j’avais plutôt entendu parler des ordinateurs plus que des tablettes de la marque.

Une tablette numérique professionnelle

Madmoizelle. En tant qu’illustratrice, qu’attendez-vous d’une tablette ?

Blanche Sabbah. J’attends que ce soit performant et ergonomique. Les gros avantages qu’il y a par rapport à du contenu non numérique, c’est le nombre très important de calques. Il faut qu’il y ait une grande variété d’outils pour faire une mise en couleur originale. Ce que j’attends d’une tablette, c’est qu’elle puisse donner un rendu professionnel rapidement.

Si elle ne peut pas faire ça, ça coûte trop cher et c’est trop précieux pour la privilégier face au traditionnel. J’ai réellement envie qu’au niveau de l’éventail d’outils proposés et au niveau du rendu final, du nombre de pixels, du nombre de calques et de la définition de l’image, l’outil de dessin numérique soit ultra-performant.

Après utilisation de la tablette numérique, trouvez-vous que le stylet est assez précis et prend en compte le niveau de pression ?

Oui, vraiment ! Je trouve qu’en fonction de la manière dont j’appuie ou pas, la valeur du trait change complètement. Après, il faut s’habituer parce qu’il y a un écran entre le stylet et le dessin, cela crée une distance. Mais, une fois passé ce petit temps d’adaptation, je trouve que cette tablette est très sensible. Quant à l’écran, sa luminosité ou autre, je n’ai rien à redire.

La tablette vous permet-elle d’installer les logiciels que vous souhaitez pour dessiner ?

Je n’ai pas l’habitude de créer à partir de logiciels Android, donc je ne les connais pas bien. En revanche, la bonne surprise, c’est que j’ai un portable Android et que j’ai l’impression que la tablette Lenovo, c’est mon smartphone avec la capacité de dessiner. C’est très agréable de synchroniser les deux.

Je n’avais pas encore eu l’occasion d’expérimenter cela. Il y a toutes nos applications et toute la mémoire de notre portable qui se retrouve sur la tablette. J’ai toutes mes photos sur la tablette également. C’est chouette, j’ai un accès direct à mes mails, j’ai mon historique et ça me donne l’impression d’avoir un carnet de croquis interactif.

Les points forts de la tablette numérique Lenovo

Madmoizelle. Quels sont les trois points qui ressortent de votre utilisation de la tablette ?

Blanche Sabbah. En premier, c’est la rapidité ! La tablette me permet de condenser plusieurs étapes de dessin et d’avoir un rendu final et publiable plus rapidement que sur du traditionnel.

En deuxième, je dirais la polyvalence. Je peux faire beaucoup de choses à la fois. Avec les logiciels de dessin, de graphisme sur tablette, il est possible de créer des animations et de coller du texte. Et surtout, je publie sur les réseaux presque instantanément puisque notre support est lui-même connecté à Internet. C’est super agréable.

Pour finir, je dirais la modernité. Je trouve ça génial d’explorer de nouveaux outils, de découvrir de nouveaux supports et de faire évoluer la pratique du dessin avec ce que nous offre la technologie.

Craquez pour cette tablette qui mérite le détour La nouvelle tablette Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 avec Android™ 12 renferme plus de qualités qu'elle en a l'air : Écran lumineux et fluide, dalle 11 pouces OLED 120 Hz Fine et légère, avec un design premium en aluminium Autonomie pour tenir toute la journée, jusqu'à 14 heures en lecture vidéo Puissante et polyvalente, pour le divertissement, la créativité ou la bureautique : stylet Lenovo Precision Pen 3 et clavier en option

Pour l’artiste, dessiner sur des supports traditionnels au crayon ou au pinceau, le fait de se tromper, d’avoir à recommencer et de ne pas seulement effacer l’erreur reste très formateur. Cela permet d’observer là où il y a eu une gaffe, de progresser en reprenant le dessin. Cela participe à notre progression.

Dans le même temps, l’illustratrice apprécie dessiner sur tablette numérique, cela possède beaucoup d’avantages. Ses traits sont modifiables instantanément et à la moindre erreur, il suffit de taper sur l’écran avec deux doigts pour faire disparaître le trait, et recommencer à l’infini. Pour un novice, cela sera moins effrayant, il aura moins peur de se tromper. Pour une professionnelle, cela lui permettra de rendre des livrables plus rapidement et de répondre à des demandes de manière plus réactive.

