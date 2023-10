Le cancer des ovaires liés à l’amiante reconnu comme maladie d’origine professionnelle

Les patientes concernées pourront se rapprocher de leur caisse primaire d’assurance maladie pour bénéficier d’un accompagnement renforcé et réclamer une indemnisation.

Une victoire pour les patientes. Selon un décret publié dimanche 15 octobre au Journal Officiel, le cancer des ovaires, provoqués suite à l’inhalation de poussière d’amiante, est désormais reconnu comme maladie d’origine professionnelle. Cela permettra aux personnes touchées « de bénéficier de meilleures possibilités d’indemnisation et d’accompagnement ». Il en va de même pour le cancer du larynx.

L’amiante, première cause de cancers d’origine professionnelle

Un an plus tôt, une enquête de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) notait que les cancers du larynx et de l’ovaire sont « sous-déclarés et sous-reconnus », quand ils sont liés à une exposition professionnelle à l’amiante.

Pourtant, ce lien est reconnu depuis plusieurs années par différents organismes, comme l’Institut de veille sanitaire – prédécesseur de Santé publique France – et, à l’étranger, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend des Nations unies (ONU).

L’amiante est la deuxième cause de maladies professionnelles et la première cause de cancers d’origine professionnelle. Selon les autorités sanitaires, l’inhalation de l’amiante pourrait causer, en France, entre 68 000 et 100 000 décès suite à des cancers des voies respiratoires sur la période 2009-2050.

Bien que l’usage de l’amiante soit interdit depuis 1997 en France, et depuis 2005 dans l’UE, on retrouve encore des fibres d’amiante dans des millions de bâtiments et d’infrastructures. Ces dernières sont responsables de la mort de 70 000 personnes par an en Europe et 78 % des cancers professionnels reconnus dans les Etats membres de l’Union européenne sont liés à l’exposition à l’amiante.

