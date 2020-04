L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici

Tout le monde te tease avec Animal Crossing mais tu trouves la Switch originale trop chère pour ton budget ?

En septembre 2019, Nintendo a agrandi la famille Switch avec une nouvelle console, la Nintendo Switch Lite.

Cette version plus légère est moins chère que sa grande sœur vendue à plus de 35 millions d’exemplaires à travers le monde.

La Nintendo Switch Lite, disponible à la commande

Plus facile à transporter, la Switch Lite est plus petite, moins lourde mais dispose également de moins de fonctionnalités que la Switch classique.

Dans son comparatif dédié aux deux modèles, Nintendo souligne quelques différences notables, notamment :

Un écran réduit (5,5 pouces contre 6,2 pour la Switch classique)

Une batterie légèrement plus performante (3 à 7h contre 2,3 à 6,5h)

La suppression du dock et de la connectique TV

La suppression des manettes détachables (la Switch Lite n’est plus qu’un seul et même bloc contre 3 sur la classique)

Un nouveau bouton directionnel sur la partie gauche de la console

La suppression des vibrations, de la caméra infrarouge et des commandes par mouvements

La nouvelle console est disponible en trois couleurs : gris, turquoise et jaune. Elle n’est pas compatible avec tous les jeux : elle nécessite l’achat de Joy-Con à part pour certains d’entre eux.

Je te rassure, les grands succès qui font la Switch sont jouables sur la Lite, notamment Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros Ultimate, Zelda Breath of the wild, Super Mario Odyssey et Mario Kart 8.

Pour vérifier la compatibilité avec la console, il suffit de te reporter au dos des jeux !

La Nintendo Switch Lite vaut-elle le coup ?

Et bien, comme l’écrit une personne sous la vidéo d’annonce de Nintendo :

Cette console peut t’intéresser si le prix de la Switch classique (300€ en moyenne) t’a toujours rebutée, puisqu’elle est vendue moins chère que la Switch classique.

À 200€, elle est certes moins élaborée que la Switch originale mais elle est peut-être plus proche de ton porte-monnaie !

C’est donc potentiellement intéressant si tu ne possèdes pas la version classique.

Alors, dis-moi tout : est-ce que cette console te sauce ?

À lire aussi : 3 situations dans laquelle la Nintendo Switch sera ta meilleure pote