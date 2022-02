Surprise ? Présenter un message écolo sur les menus pousse à consommer végétarien et végan

D’après une étude récemment menée aux États-Unis, si un menu de restaurant présente un plat végan comme bon pour la planète, il aura plus de chances d’être commandé.

Le magazine anglais The Guardian a relayé le 26 janvier une étude menée par l’organisation World Resources Institute (WRI) éclairante : le choix des messages intégrés dans les menus des restaurants peut influencer les clients à choisir des options végans ou végétariennes plutôt que des plats à base de viande.

L’étude menée sur 6000 personnes aux États-Unis a permis de tester les réactions face à dix messages différents.

Les personnes participant à cette enquête devaient choisir entre un burrito aux haricots et un avec de la viande. Certains clients lisaient des phrases sur leur menu telles que :

De ceux qui avaient ces messages sous les yeux, 25% choisissaient une option sans viande. Un autre message impactant a, à lui seul, entraîné 22% des participants à choisir un plat végétarien :

« 90 % des Américains font le choix de manger moins de viande. Rejoignez ce mouvement grandissant et choisissez des plats à base de végétaux qui ont moins d’impact sur le climat et sont plus respectueux de la planète. »