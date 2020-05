Il existe une solution à la sueur sous les seins, ENFIN

Publié le 4 août 2017

Le truc relou quand il fait chaud, c’est qu’une fois à poil, à part passer sa vie sous une douche glacée : y a pas trop de solution pour se refroidir.

SAUF QUE, les seins et la chaleur, ça fait pas toujours bon ménage. Tout mon crew des gros seins sait que la sueur sous les boobs, c’est le fléau de l’été.

Eh bien heureusement, t’as des génies qui pensent à tout.

À lire aussi : Le Booband aide les sportives aux gros seins, qui galèrent niveau soutien

Ces « Ta-Ta Towels », qu’on pourrait traduire par « serviettes à tétés », soutiennent les seins et empêchent d’avoir les dessous de tchoutches tout moites.

C’est Buzzfeed qui nous présente cette invention astucieuse. Ça ressemble à un soutif mais c’est plutôt une serviette qui passe derrière la nuque et soutient chaque sein.

I can't even. Like why didn't I think of this?! #tatatowel pic.twitter.com/kKr4A0Hemn

— MStaes (@MStaes) August 2, 2017