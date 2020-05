Stuck With U, le clip d’Ariana Grande et Justin Bieber qui m’a fait pleurer

Tu n’as pas pu passer à côté, deux icônes de la pop actuelle se sont très récemment associées pour créer un titre très parlant en cette période de confinement.

La chanson s’appelle Stuck With U, c’est signé Ariana Grande et Justin Bieber, et le clip est sorti vendredi 8 mai !

Quand le duo a été annoncé quelques jours avant la sortie du titre sur YouTube, je savais d’ores et déjà qu’il me plairait.

Non pas que je sois particulièrement fan de Justin Bieber, mais j’aime souvent ses chansons en feat avec d’autres artistes, et Ariana Grande étant une de mes chanteuses préférées depuis plusieurs années maintenant, je me doutais que le résultat serait chouette !

Stuck With U est une ballade aux airs de chanson d’Ed Sheeran : un beat doux et presque vintage, des paroles qui décrivent l’amour avec des mots simples mais auxquels chacun peut s’identifier, et un air qui rentre dans la tête !

Les voix d’Ari et de Justin se mêlent très bien l’une à l’autre selon moi, et j’y retrouve chacun de leurs univers musicaux.

Si les paroles me plaisent, c’est sans doute parce qu’elles retranscrivent presque exactement ce que j’ai vécu avec mon mec depuis le début du confinement, comme beaucoup d’amoureux confinés.

So lock the door (Alors ferme la porte)

And throw out the key (et jette la clé)

Can’t fight this no more (tu ne peux plus y échapper)

It’s just you and me (c’est juste toi et moi)

And there’s nothing I, nothing I, I can do (et il n’y a rien que je puisse faire)

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you (je suis coincé avec toi)

So go ahead and drive me insane (alors vas-y, rends-moi fou)

Baby, run your mouth (bébé, déballe tout)

I still wouldn’t change being stuck with you (je ne changerais rien au fait d’être coincé avec toi)

Stuck with you, stuck with you (coincé avec toi)

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby (je suis coincé avec toi…)