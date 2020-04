Entretien avec des militantes de « Stop fisha », contre le revenge porn

View this post on Instagram

Tous les liens et informations utiles: ⬇️ 🔔Signaler un contenu illicite: Plate-forme de lutte contre le cyber-harcèlement Net Écoute: https://www.netecoute.fr/formulaire-de-signalement/ ou au 0800 200 000 Disponible pour écouter, conseiller, et aider à faire supprimer le.s contenu.s. Site du ministère de l’intérieur pour contenus illicites sur internet Pharos: https://www.internet-signalement.gouv.fr/ Contact avec la gendarmerie par chat 24h/24: https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie/Discuter-avec-la-brigade-numerique Plate-forme de signalement en ligne de violences sexuelles et sexistes: https://www.service-public.fr/cmi Adresse e-mail pour signaler à Telegram: abuse@telegram.org (Avec captures d’écran et liens) Document contenant toutes les ressources nécessaires (numéros à appeler, professionnels.elles à contacter comme des psychologues ou des avocats.tes, des conseils etc…): https://docs.google.com/document/d/1qSHh6IWh1Gulu0vAG4CvwN1D2pC9SFzHcoDY-Zjcn-Y/edit par @noustoutesorg ⚖️Engager des poursuites: Déposer une pré-plainte en ligne: https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ Être en contact avec des avocats.tes qui pourront t’aider: @lawyers_on_call Poste avec des conseils judiciaires: @jeporteplainte_ 🗣S’exprimer: Via notre adresse-mail: jenesuispasseule@protonmail.com ou via nos MPs Contacter Net Écoute (lien au dessus ⬆️)