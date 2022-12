Orlando Brown, ancienne star de Phénomène Raven arrêté pour avoir menacé son frère avec un marteau

La police est intervenue à temps pour désarmer l’acteur, connu pour son rôle dans la série Disney Channel. Il a été placé en garde à vue pour des faits de violences domestiques.

On a des nouvelles de Phénomène Raven, et elles n’ont rien d’optimiste. Orlando Brown, l’un des acteurs principaux de la série diffusée sur Disney Channel et France 2 a été arrêté pour des faits de violences domestiques.

Menaces au marteau et au couteau

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Orlando Brown est surtout connu pour avoir joué le rôle d’Edward, « Eddie », le meilleur ami de Raven dans la série culte diffusée entre 2003 et 2007.

Le jeudi 22 décembre, l’acteur a été arrêté et mis en garde à vue pour avoir menacé son frère avec un marteau et un couteau, selon les informations du Hollywood Reporter. La police serait intervenue à temps pour saisir les deux armes brandies par l’acteur.

© Disney Channel

Sans domicile fixe

Alors qu’Orlando Brown a été placé en détention dans la prison du comté d’Allen, dans l’Ohio, son frère a révélé lors d’une audition que l’acteur était actuellement sans domicile fixe et résidait chez lui depuis plusieurs semaines. La victime a déclaré avoir l’intention de porter plainte contre Orlando Brown.

Ce n’est pas la première fois que l’ancienne star a des problèmes avec la justice : en 2014, il avait déjà été arrêté pour des faits de violences domestiques, de menace de mort ainsi que pour possession de drogue.

À lire aussi : Tory Lanez, reconnu coupable d’avoir tiré sur Megan Thee Stallion : une affaire représentative de la misogynoir ?

Crédit de l’image à la Une : © Disney Channel