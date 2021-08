SOS Social, notre live Twitch à base de react face à la télé française, c’est ce soir 18h avec MisterDwight !

Vous prendrez bien un peu de barres de rires ? Ce soir à 18h, on met à l’honneur le cringe et l’humour avec notre nouveau streamer, le formidable Mister Dwight !

Aaah, le react sur Twitch, un genre d’émissions si simple et pourtant si complexe… Qui m’aura bien fait travailler les abdos ! Bah oui, je me suis rarement autant amusée qu’en regardant des gens réagir avec humour, répartie et punchlines aux pires émissions diffusées sur les Internets.

Ce soir, notre streamer MisterDwight nous fait l’honneur de réaliser son premier live sur la chaîne Twitch de Madmoizelle avec SOS Social, son émission de react.

Pascal le grand frère, Cauchemar en cuisine et autres classiques de la culture contemporaine française se verront disséqué pour notre plus grand plaisir. Un rendez-vous à ne clairement pas manquer !