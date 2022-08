Sortez vos agendas, le planning Twitch de la semaine débarque pour notre plus grand plaisir !

Atelier bijouterie, session peinture, bon gros gaming, react podcast, libre-antenne… Autant de lives que de streamers pour un maximum de kiff ! Voici le planning des lives Madmoizelle de la semaine.

Alors la team été, on vous entend plus trop avec cette chaleur, non ? Cette canicule bien vénère qui nous pousse à se morfondre chez nous, tête dans le ventilo et les pieds dans les bacs à glaçons. T-t-t-t-t, pas de raison de laisser cette chaleur nous gâcher notre mois d’août ! Suffit ! Que ça cesse ! La meilleure façon de se divertir toutes ensemble, c’est de s’occuper entre nous. Pour ça, toute l’équipe incroyable de streameuses et streamers Madmoizelle vous propose des lives tout les jours sur notre chaîne Twitch, avec pas moins de 10 lives prévus cette semaine. De quoi satisfaire les plus réticentes et réticents d’entre vous !

Le planning de la semaine

Mardi 16 août

10h – 13h : L’atelier est de retour ! Notre artiste légendaire Joséphine vous attend dès maintenant pour continuer ses sublimes créations artisanales de bijoux, aussi incroyables les unes que les autres. Venez apprendre, découvrir, admirer ou tout simplement discuter sur ce live méga chill et instructif.

14h – 16h : ItsSarou vous attend sur le tchat pour réagir ensemble aux émissions et vidéos de votre choix dans cette session spécial React !

16h – 18h : Sortez les pinceaux. Enfin… les 3 vieux pinceaux un peu nuls qui traînent depuis vos cours d’arts plastique du lycée. Je vous attends personnellement pour une session peinture pour les nuls (moi la première) dès cette après-midi !

Mercredi 17 août

11h30 – 13h30 : Les podcasts, ça nous connaît bien chez Madmoizelle. Raison de plus pour qu’on se permette tous ensemble en live de réagir à VOS podcasts favoris, détestés, ou juste ceux vous intriguent avec ItsSarou pour le React Podcast !

Jeudi 18 août

12h – 14h : Il est de retour, le JT préféré de tous, c’est Jeudi Tout ! L’équipe rédac’ et moi même vous attendons en live pendant votre pause déj’ pour discuter, débattre et déconner autour des sujets croustillants de l’actu. Et vous, vous aimeriez qu’on parle de quoi ?

16h – 18h : Pour tous mes meilleurs nerds, la Room du Gamer vous ouvre ses portes et MisterDwight vous attend à l’intérieur avec ses meilleures vannes et sa voix suave. De quoi se poser pendant votre journée fast life, apprécier la vue et discuter avec la commu.

Vendredi 19 août

13h-30 – 14h30 : Puisque je suis absolument persuadée qu’on n’arrivera pas à terminer une peinture en une seule session, je vous attends à nouveau ce vendredi pour peindre avec mes deux mains gauches et se faire kiffer en en mettant partout (titre?). Let’s go pour la deuxième session de Peinture pour les Noobs !

16h – 18h : On en a jamais assez : La Room du Gamer 2.0, c’est ce vendredi pour la session gaming qu’on aime tant.

18h – 20h : Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et terminons la semaine avec un live inédit made by Nerü, notre artiste, producteur, musicien, créateur, gamer et j’en passe ! Ce streamer méga talentueux vous attends tranquillement vendredi soir pour une libre-antenne avec le tchat. Envie de relâcher ce qu’il y a sur votre cœur ? Des questions ? Besoin d’avis extérieur ? Toute la communauté vous attend pour discuter en toute bienveillance et amitiés.

Je pense que ça vous ira là, non ? Vous en voulez plus ? Alors on fonce directement sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, on check les dernières rediffusions, puis on se prépare vu que ça commence tout de suite en fait !

Bonne semaine à toutes et à tous ! Plein de love.

Rejoignez nous en live… Ne manquez aucun live en suivant Madmoizelle sur Twitch !

À lire aussi : Hôtel Mahfouf, histoire de la mode, habits de pouvoir… Le JT Mode revient parler style sur Twitch