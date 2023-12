Depardieu : une enquête ouverte après la mort de la comédienne Emmanuelle Debever

Décédée le 7 décembre, jour de la diffusion de Complément d’enquête, la comédienne semble s’être suicidée. Les enquêteurs tentent de connaître les causes de sa mort.

Elle était l’une des premières femmes à accuser Gérard Depardieu de violences sexuelles. La comédienne Emmanuelle Debever est décédée à l’âge de 60 ans jeudi 7 décembre, jour de la diffusion de Complément d’enquête qui revenait en détail sur le comportement harcelant de l’acteur envers les femmes.

Emmanuelle Debever a sauté d’un pont dans la Seine

Selon le commissariat du 7e arrondissement, elle a « sauté d’un pont dans la Seine », a ajouté le parquet. Elle a été « ranimée par les pompiers » et « conduite à l’hôpital », selon les informations du parquet de Paris rapportées à l’Agence France Presse.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte. « A alors été évoqué dans les médias le fait que cette actrice s’était plainte de comportements déplacés de Gérard Depardieu, notamment par un post sur Facebook en 2019 », a ajouté le parquet de Paris. « Au regard de ce nouvel élément, une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte » et confiée au 3e district de police judiciaire, qui doit « rechercher les circonstances ayant pu conduire à ce décès ».

Dans le fameux post Facebook publié le 5 juin 2019, Emmanuelle Debever écrivait : « Monsieur Depardieu. En ce jour acquitté pour viol et agressions sexuelles. No comment. », avait-elle écrit en introduction, après le classement sans suite d’une enquête contre l’acteur pour viols et agressions sexuelles. Pour l’instant, les enquêteurs ne savent pas de quelle plainte il s’agit, de nombreux internautes spéculant sur le fait que cette procédure ait été lancé par la comédienne.

La comédienne avait ensuite poursuivi dans son texte : « Danton de Wajda. J’interprétais Louison, la très jeune épouse de Danton. Le monstre sacré s’était permis bien des choses durant ce tournage… Profitant de l’intimité à l’intérieur d’un carrosse. Glissant sa grosse patte sous mes jupons, pour soi-disant mieux me sentir… Moi, ne me laissant pas faire ».

À ce jour, une quinzaine de femmes qui ont témoigné contre Gérard Depardieu. Visé par plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols, il est mis en examen depuis décembre 2020, après la plainte de la comédienne Charlotte Arnould.

