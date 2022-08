Si vous étiez dans She-Hulk : Avocate, quel personnage seriez-vous ?

La super-héroïne des studios Marvel a débarqué sur Disney+ ce 18 août dans She-Hulk : Avocate. Et si vous faisiez partie de la série, quel personnage seriez-vous ?

Il a beau être calqué sur le nôtre, l’univers des super-héros a de quoi faire rêver. Moi qui visionnais pour la première fois de ma vie une série Marvel en me lançant dans She-Hulk : Avocate, la première chose qui me sauta aux yeux, c’est la décontraction avec laquelle les habitants de Los Angeles ont accueilli cette immense et ultra musclée nouvelle héroïne dans leurs rues. Cela laisse doucement songeur quant à l’acceptation des différences, mais je m’égare.

De quoi parle cette nouvelle série? Jennifer Walters avocate dans un grand cabinet de la capitale des anges, se retrouve dans la peau She-Hulk à la suite d’un accident en présence de son cousin Bruce Banner alias Hulk. Dans un premier temps paniquée par ce chamboulement, l’avocate finit par tirer profit de ce nouveau statut. En effet, cette apparence lui donne une confiance en elle jusque-là insoupçonnée, et ce dans tous les domaines.

Évidemment, autour de She-Hulk gravitent tout un tas de personnages haut en couleurs, qui font de ce programme un petit plaisir coupable plutôt divertissant. Alors pour savoir quel protagoniste de She-Hulk : Avocate vous êtes, faites le test !

Lorsque vous vous levez le matin, quelle est la première chose à laquelle vous pensez ? À la journée de travail qui vous attend À organiser vos prochains dates À la manière dont vous allez faire payer les personnes qui vous ont déçu Si vous deviez choisir une couleur, ce serait : Vert Rose Rouge Si vous deviez choisir une paire de chaussures, ce serait : Des escarpins noirs, à petits talons carrés Des bottines tendances à talons aiguilles Des bottes dorées, avec des franges Si vous deviez avoir un super-pouvoir lequel serait-il ? Une force surhumaine Tout savoir sur tout Improvisez dans les combats en toute circonstance Quelle relation entretenez-vous avec votre famille ? Vous appréciez seulement certains d'entre eux Vous les voyez très occasionnellement Vous n'en avez pas Ce qui vous plairait dans votre statut de super héroïne serait : La confiance en soi La célébrité Faire le mal Une femme est en train de se faire voler son sac devant vous, comment réagissez-vous ? Vous mettez une raclée au bandit, et vous rendez son sac à la propriétaire Vous appelez la police et vous vous vous cachez pour observer la scène Vous mettez une raclée au bandit, et vous partez avec le sac

Crédits : compte Instagram @disneyplus