Raconte-moi ta sexualité à distance pendant le confinement

Témoigne sur madmoiZelle ! Tu es en couple à distance à cause du confinement, et tu as dû adapter ta vie sexuelle à distance ? Raconte le sur madmoiZelle ! Il te suffit d’envoyer un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoiZelle.com, avec en objet « Ma sexualité de couple à distance en confinement ». N’oublie surtout pas de préciser ton âge ! Tu as jusqu’au 5 avril inclus pour envoyer ton témoignage, après cette date, il sera trop tard ! Si tu as besoin de plus d’infos pour te lancer dans l’écriture, je te laisse lire l’article qui suit.

Après déjà plus d’une semaine de confinement national en France, je pense qu’on peut le dire : c’est le festival de la branlette pour les amateurs et amatrices de touche-pipi.

Après tout, quoi de mieux pour évacuer le stress et profiter au mieux de tout ce temps libre confiné chez soi que de se masturber quotidiennement ?

Se masturber, oui, mais quid de la sexualité de couple à distance ?

Avoir une sexualité de couple à distance en confinement

J’imagine que parmi toutes celles et ceux qui me lisent, un certain nombre sont en couple et ont dû prendre la décision d’être séparés pendant la durée indéterminée du confinement.

Si être confinée 24h/24 avec sa moitié peut avoir son lot de contrariétés, être loin peut également être difficile à vivre, surtout quand on passe ses journées la main dans sa culotte.

Comme j’ai l’habitude de voir le verre à moitié plein (c’est faux), je vois aussi cette période de confinement comme l’occasion rêvée de tester de nouveaux modes de communication, et pourquoi pas de nouveaux modes de fornication ?

C’est pour cela que je te sollicite, toi, merveilleuse personne en manque du souffle chaud de ton ou ta chérie dans le cou, pour savoir comment tu gères cette nouvelle sexualité à distance !

Raconte ta sexualité en couple à distance pendant le confinement !

Peut-être que tu n’as pas attendu la pandémie du coronavirus pour expérimenter le sexe à distance, ou peut-être que ça n’a jamais été ta came, jusqu’à ce que le désir soit trop fort et qu’il te pousse à envoyer tes boobs sous toutes leurs formes en photo à ton ou ta chérie si loin de toi.

Peut-être que dans ton couple tu commences timidement à essayer de chauffer ton mec à distance, mais que c’est tout nouveau et que tu ne sais pas comment faire, malgré ton envie débordante.

Peut-être que ton tiroir de table de nuit est rempli de sextoys et qu’avec l’arrivée de ce confinement, tu as décidé pour la première fois de partager tes séances de plaisir solo avec ton ou ta petite copine.

Peut-être que ton truc, c’est les sextos, les nudes, le sexe au téléphone ou la conversation en visio pour se toucher en duo…

Comme il y a autant de sexualités qu’il y a d’êtres humains sur Terre, je pense qu’il y a autant de types de sexualités à distance qu’il y a de couples confinés… alors viens vite raconter la tienne, en tout anonymat, bien sûr !

Pour cela il suffit de m’écrire en envoyant un mail à l’adresse jaifaitca[at]madmoiZelle.com avec en objet « Ma sexualité de couple à distance en confinement ».

Attention, tu n’as que jusqu’au 5 avril inclus pour m’écrire !

Si tu as besoin d’aide pour te lancer, ou que tu as peur d’oublier des informations essentielles, tu peux t’aider des questions ci-dessous :

Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ?

Comment vis-tu cette période inédite de pandémie et de confinement ? Où es-tu confinée ? Comment te sens-tu, globalement ?

À propos de ton couple : combien de temps cela fait-il que vous êtes ensemble (ou que vous couchez ensemble, s’il s’agit d’un sex friend) ? Quel âge a ton ou ta chérie ? Raconte un peu votre relation, à quelle fréquence vous vous voyez d’ordinaire, etc.

Côté sexe, comment décrirais-tu votre relation au quotidien ? Quelle place à votre sexualité dans votre couple ? Est-ce que vous avez l’habitude d’utiliser des sextoys à deux ?

Est-ce qu’au quotidien vous avez l’habitude des petits jeux sexuels à distance ? Si oui, précise des anecdotes et raconte vos habitudes ! Si non, pourquoi ?

Au quotidien, es-tu une adepte de la masturbation, ou non ? Es-tu une adepte des sextoys, ou non ? Développe !

Comment vivez-vous cette séparation depuis le début du confinement ? Est-ce que c’était un choix de ne pas être confinés ensemble ?

Comment se passe ta sexualité depuis le début du confinement ? Est-ce que tu te masturbes plus qu’à l’ordinaire ? Est-ce que rien n’a changé ? Raconte !

Comment se passe votre sexualité à deux pendant ce confinement ? Est-ce que vous parlez beaucoup de sexe ? Plus que d’ordinaire ? Est-ce que vous avez instauré des jeux inédits ? Est-ce qu’au contraire vous continuez vos habitudes de sexe à distance ? Ou bien, si c’est le calme plat, est-ce que tu le vis très bien, ou moins bien ? Développe !

Avec la perspective d’un renouvellement du confinement, comment appréhendes-tu la distance et ta sexualité avec ta moitié sur le long terme ?

Ces questions sont là à titre indicatif, le principal, c’est que tu racontes tout ce qu’il te semble important de partager ! N’aie surtout pas peur d’être trop longue et de digresser, plus il y aura de détails, d’anecdotes, et mieux ce sera !

Si tu ne te sens pas concernée par cet appel à témoins, tu peux évidemment le partager autour de toi. Et si tu as des questions, je suis à ta disposition, comme d’habitude, en commentaires ou par mail.

J’ai hâte de te lire !

