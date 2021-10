Seulement 18% des Françaises font confiance aux influenceuses beauté pour choisir leurs cosmétiques

Selon une nouvelle étude, les Françaises feraient plus confiance à leur dermatologue qu’aux influenceuses beauté pour prendre soin de leur peau. Quelqu’un est étonné ?

Qu’elles sévissent sur Instagram, YouTube ou TikTok, les influenceuses beauté ne sont jamais avares de conseils sur les soins et les traitements de la peau. En fonction de leurs problématiques personnelles, elles testent toutes les nouveautés, pour le plus grand plaisir des marques de cosmétiques mais aussi de leurs followers, qui se comptent parfois en centaines de milliers — voire millions !

Mais si leurs contenus font la pluie et le beau temps sur les tendances, leur fait-on vraiment confiance au moment de choisir une nouvelle crème hydratante ou un nouveau fond de teint ? Une nouvelle étude donne un semblant de réponse.

Les Françaises font confiance aux professionnels, moins aux influenceuses

En mai dernier, le site de réservation de soins de beauté Treatwell a interrogé 1740 Européennes au sujet (entre autres) de leurs sources d’inspiration beauté. Et malgré ce qu’on aurait pu penser, en termes de conseils pour prendre soin de leur peau, il semble que les diplômes aient plus de poids aux yeux des consommatrices que le nombre de vues sur un Reels.

En effet, du côté de la France, l’étude révèle que seulement 18% des femmes estiment faire confiance aux publications sur les réseaux sociaux, et 21% aux articles de blog. C’est un peu moins que les esthéticiennes (28%), mais c’est très éloigné des dermatologues, qui restent la référence pour 40% des personnes interrogées !

Est-ce que ça veut dire que les influenceurs ne sont pas dignes de confiance ? Non, mais comme on ne suivra pas forcément les recommandations d’une copine à la peau sèche qui nous dit « tu vas voir, ce baume nourrissant est super » alors qu’on fait partie de la team excès de sébum, on ne se fiera pas nécessairement à l’avis d’une personne qui n’a ni les mêmes problématiques cutanées, ni les mêmes goûts, ni le même mode de vie que soi. Et ça n’a rien à voir avec le nombre de cœurs qu’on lâche sur ses publications.

La multiplication des partenariats ainsi que le manque de déontologie et d’éthique de certaines concourent aussi très certainement à ce taux de confiance plutôt tristounet. Mais à voir le nombre de nouveaux profils de beauty addicts qui se créent chaque jours sur les réseaux sociaux, l’influence a encore de beaux jours devant elle.

À lire aussi : Trop d’influenceurs cachent leurs partenariats, alors voici comment ne pas vous faire avoir

Crédits photos image de Une : Ron Lach