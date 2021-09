Trop d’influenceurs cachent leurs partenariats, alors voici comment ne pas vous faire avoir

Les posts sponsorisés et les influenceurs, c’est une grande histoire d’amour, ou plutôt une histoire de business. Et parfois il est difficile de savoir s’il s’agit de l’amour d’un produit, ou l’amour de la money.

L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a révélé ce lundi 12 septembre quelques chiffres concernant les partenariats rémunérés entre les marques d’un côté, les influenceurs et influenceuses de l’autre.

Plus de 30.000 publications postées par plus de 7.000 créateurs et créatrices de contenu ont été analysées. Et l’ARPP a constaté qu’un quart des éléments ne sont pas clairement identifiés comme sponsorisés !

Pour 73,4% des publications présentant « un début d’identification », donc une mention de partenariat rémunéré, 32,2 % sont « améliorables en termes de clarté ou d’instantanéité ». C’est à dire que certains contenus devraient être plus clairs sur le fait qu’ils sont des partenariats rémunérés.

D’après l’ARPP, le défaut de transparence sur les partenariats rémunérés concerne majoritairement les micro-influenceurs : pour les créateurs et créatrices de contenu ayant moins de 10.000 abonnés, les chiffres montent à 43,1% de taux de manquement, contre 12,6% pour les influenceurs cumulant plus d’un million d’abonnés.

Évidemment, on ne peut pas généraliser — n’importe quel influenceur ou influenceuse, du plus micro à la plus macro, peut faire un partenariat rémunéré sans le préciser. Alors comme on ne peut pas changer leurs méthodes, on s’est dit qu’on allait vous proposer quelques rappels pour vous éviter de vous faire avoir…

Comment éviter de se faire « avoir » par un partenariat caché

Les influenceurs se doivent de préciser lorsqu’ils font la promotion d’un produit pour une rémunération, c’est la loi. L’article L121-3 du Code de la consommation parle du « principe de transparence » : il est essentiel que le partenariat soit explicite, afin qu’on ne pense pas qu’il s’agit « juste » de l’avis de l’influenceur ou l’influenceuse en question sur le produit ou service vanté .

Un tout petit #ad écrit en blanc sur un fond blanc en taille 8 ne suffit donc pas. Il faut que ce soit évident qu’il s’agit d’un partenariat. Il est donc conseillé de repérer les mentions parfois trop discrètes d’un partenariat pour ne pas se faire « avoir ».

Ça par exemple, c’est clair, net et précis :

Un autre indice si un contenu vous paraît sponsorisé, mais n’est pas présenté comme tel : a priori, si une vidéo « mes produits préférés du moment » ne parle que d’une seule marque, il y a de grandes chances que ça ne soit pas un pur hasard !

Il est important de se rappeler que les influenceurs font la promotion de produits régulièrement, tout simplement car… c’est leur boulot, ou en tout cas l’une des façons pour elles et eux de gagner leur vie. Il n’est pas impossible qu’ils ou elles apprécient réellement les produits en question, bien sûr, mais il vaut mieux prendre un peu de recul lorsqu’on se retrouve face à un contenu sponsorisé.

Même si les influenceurs créent un sentiment de proximité avec leur communauté, la promotion d’un produit reste une promotion, et non pas un conseil d’ami. Gardez donc votre propre esprit critique et ne prenez pas l’avis de l’influenceur en question comme unique opinion valable : faites vos recherches avant de dégainer la carte bleue !

Crédit photo : George Milton / Pexels