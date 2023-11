Santé : quels sont les avantages qui entourent l’adoption d’un animal ?

Adopter un animal de compagnie, ce n’est pas que lui offrir un toit, un foyer et beaucoup d’amour, c’est aussi devoir le sortir et s’occuper activement de lui. Et si cette petite boule d’énergie va remplir votre quotidien de joie, il va également faire du bien à votre santé !

Adopter un chat, un chien ou tout autre animal de compagnie n’est pas une chose à prendre à la légère. Cet acte doit être mûrement réfléchi car il implique de grandes responsabilités envers cet être qui entre dans votre vie. Ceci étant dit, la présence d’un animal dans une vie peut également apporter beaucoup de bonheur mais aussi améliorer la santé mentale et physique. La preuve par 4.

Il va vous permettre d’effectuer (largement) vos 10 000 pas par jour

Sortir votre animal est essentiel pour son bien-être, surtout s’il vit en appartement. Quatre sorties par jour (matin, midi, après-midi et soir) de 30 minutes sont donc conseillées afin qu’il fasse ses besoins, qu’il se dépense, qu’il entre en interaction avec ses congénères, mais aussi qu’il fasse travailler son odorat.

D’après le site E-Santé, 30 minutes de marche serait l’équivalent de 3000 pas, ce qui fait en tout plus de 12 000 pas par jour lorsqu’on cumule les quatre sorties. Un rythme idéal Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui estime que 10 000 pas par jour permet de maintenir une bonne santé cardio-vasculaire.

Mais qu’en est-il lorsque l’animal dispose déjà d’un extérieur comme un jardin ? Eh bien ça ne change absolument rien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’au bout d’un certain temps, votre animal va s’habituer aux odeurs présentes dans votre jardin ou votre cour. Résultat ? Ce ne sera pas très stimulant pour lui et il aura quand même besoin de faire plusieurs tours dans la rue, dans un parc ou en pleine nature pour s’éveiller.

Il va booster votre santé mentale

Connaissez-vous la zoothérapie ? Cette pratique vise à soulager des symptômes d’anxiété chez l’enfant ou chez l’adulte grâce à la présence d’un animal. Comment ça se passe ? D’après une étude encadrée par le docteur Janette Young de l’University of South Australia, en caressant un chien, un chat, un cheval ou tout autre animal qui n’est pas dangereux pour l’Homme, nous libérons de l’ocytocine dans notre cerveau, ce qui développe notre sensation de bien-être instantanément et nous permet de moins ressentir le stress.

Il va vous combler d’amour et d’affection

Les animaux sont des boules d’affection et de tendresse. Ils ont d’ailleurs développé un lien particulier avec leur humain en répondant à leurs besoins de façon intuitive et unique. Une relation particulièrement enrichissante qui permet de maintenir un contact social, créer un sentiment d’appartenance et développer une relation de confiance.

Il va ponctuer votre quotidien et vous rendre plus responsable

Quel que soit l’animal que vous voulez adopter, celui-ci demande un minimum de soin et de responsabilité. Si un chat peut sembler plus facile à vivre au quotidien, il faut quand même le brosser régulièrement, vider sa litière tous les jours, rincer ses bols et jouer avec lui minimum 1H par jour…. Bref, il demande finalement beaucoup d’attention. Un sens des responsabilité qui permet à l’humain de ponctuer sa vie de petites tâches qui le rendent plus présent dans sa propre existence.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.