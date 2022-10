Sans surprise, les marques restent peu inclusives niveau taille, hors podium

C’est à New York que les plus grandes tailles ont défilé, suivies par Milan, Paris, puis Londres qui décroche la palme du manque de diversité morphologique. Alors qu’Insta prône la diversité, la réalité des podiums et des vêtements commandables restent toujours aussi grossophobes.

Les capitales de la mode occidentales (New York, Londres, Milan, puis Paris) viennent de présenter leurs propositions pour le printemps-été 2023. Ce fashion month désormais terminé, il est l’heure d’en tirer différents bilans. Le média InStyle vient par exemple d’établir une étude sur la diversité des morphologies présentées sur les podiums, et c’est évidemment aussi éclairant qu’inquiétant.

Sur 327 marques qui défilent, seules 30 vont au-delà d’une taille 48

En effet, sur les 327 marques présentent aux calendriers officiels, seules 30 (9%) vont au-delà d’une taille 20 états-unienne (ou 48 en France). Sans surprise, l’écrasante majorité de ces labels qui proposent de grandes tailles (22 sur les 30 suscités) se trouvent aux États-Unis, où la taille moyenne se situe entre 16 et 18 (entre un 44 et un 46 français). En fait, 70 % des marques qui défilent iraient au maximum jusqu’au 42 d’après le rapport de l’étude d’InStyle.

La marque Selkie, championne US de la diversité de tailles de vêtements. © Capture d’écran Instagram.

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, ce n’est pas Paris qui trône au sommet des marques les plus excluantes niveau taille, mais Londres cette saison. Seuls 1% des créateurs de la capitale anglaise allaient au-delà d’une taille 20 (= 48), et 27% ne dépassaient pas le 14 (= 42). Vient ensuite Paris, puis Milan, et enfin New York qui propose donc le plus de grandes tailles.

Et encore, si l’on étudie de plus près ces statistiques, on peut vite se rendre compte de la pauvreté de l’offre grande taille, qui concerne évidemment bien plus souvent des joggings et des hoodies, que des pièces sophistiquées.

Un état des lieux accablant du marché dans toute sa grossophobie

Précisons que, côté méthodologie, InStyle ne s’est pas contenté d’observer ce qu’il se passait sur les podiums (car tout ne sera pas forcément produit, et tout le panel de tailles n’est pas forcément représenté), mais bien de ce qui était commandable par les acheteurs et acheteuses (c’est-à-dire ce qui sera vendu quelques mois plus tard chez les détaillants).

De quoi éviter de tomber dans le panneau de la vertu ostentatoire (en utilisant un ou deux mannequins plus size en guise de caution body positive du défilé alors qu’on ne propose que très peu de vêtements grande taille réellement à la vente), mais bien présenter un état des lieux pertinents du marché, dans toute sa grossophobie.

La marque française Ester Manas propose des vêtements taille unique censés habiller toutes les morphologies. © Capture d’écran Instagram.

On notera que la championne de la diversité de tailles est la marque Selkie, qui nous vient des États-Unis et va jusqu’au 36 US (= 64 français). En France, les champions seraient Givenchy et Valentino, qui vont jusqu’au 52. Cas particulier : Ester Manas, qui propose des vêtements en taille unique censée pouvoir habiller toutes les morphologies.

Notons toutefois qu’outre le simple système d’étirement de gradation (c’est-à-dire extrapoler automatiquement les mensurations d’une taille à une autre, en ajoutant quelques pourcentages de tissus aux points stratégiques comme le tour de taille, la longueur des manches, etc), mieux vaut parfois se tourner vers des marques spécialisées qui ont l’expertise de patronner des vêtements grande taille. Sans grossophobie.

Crédit photo de Une : Captures d’écran Instagram.