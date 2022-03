Les robes féériques Selkie, virales sur TikTok, vont du XS au 5XL

Vous avez peut-être déjà croisé les robes de princesses féeriques Selkie sur TikTok. Outre donner une apparence magique aux personnes qui les portent, la marque contribue en coulisses à éradiquer la grossophobie dans la mode.

S’il arrive souvent que des vêtements, motifs, ou gimmicks stylistiques deviennent soudainement viraux sur TikTok, mais c’est beaucoup plus rares que les pièces en question se déclinent dans des grandes tailles. Sur le réseau social chinois, une créatrice sort néanmoins du lot : Kimberley Gordon, qui a fondé sa marque baptisée Selkie.

Sur TikTok, les publications en robe Selkie ont tendance à devenir virale. © Capture d’écran TikTok.

Selkie, la marque de robes de princesses féeriques virales sur TikTok

Son style, à la croisée des esthétiques cottagecore et fairycore en vogue sur la plateforme, a déjà causé plus de 50 millions d’occurence sur le hashtag #Selkie depuis que ses robes bouffantes ont commencé à faire le tour de la toile en 2020.

En réalité, Kimberley Gordon est loin d’en être à son coup d’essai dans la mode onirique. Elle avait fondé en 2007 avec Emily Faulstich et Jimmy Sommer une marque dans le même esprit féerique, Wildfox, mais qui proposait un panel de taille beaucoup plus étroit.

C’est pourquoi elle voulait repartir sur de bonnes bases en lançant Selkie en 2018. Ce nom fait référence à une créature imaginaire issue principalement du folklore des Shetland : une sorte de femme-phoque qui porte une peau de phoque afin de s’épanouir sous l’eau, et qu’elle peut retirer pour danser à la lueur de la lune la nuit.

Habiller des femmes du XS en 5XL en robes de princesse, « révolutionnaire » ?

Avec Selkie, Kimberley Gordon veut donc célébrer la puissance magique qui existe en chaque femme, et ce des tailles XS à 5XL. Une rareté que vient de souligner la blogueuse mode April Tillman auprès du média Teen Vogue :

« La plupart des marques de mode ignorent que les personnes de grande taille se présentent sous une multitude de formes et de tailles. Ils croient généralement que nous avons tous besoin de vêtements plus grands dans l’ensemble sans penser à l’ingénierie de la conception pour les tailles étendues. […] La plupart des marques qui se veulent inclusives niveau taille ne proposent que certaines pièces en grande taille. Selkie ne fait pas ça. Tous ses vêtements vont du XS au 5XL. L’idée qu’une marque aussi féerique veuille habiller les personnes y compris de grandes tailles est révolutionnaire. »

Non seulement la marque a réfléchi dès son origine, et dès le design de ses produits, à les rendre accessibles au plus large panel de taille possible, mais en plus elle en est fière et l’affiche avec enthousiasme sur ses réseaux sociaux. Et puisqu’il est si rare de voir des personnes grosses épanouies dans ce genre de vêtements, les publications en robe Selkie ont tendance à devenir virale.

Angel Njoku a justement dépassé les 100.000 vues et 40.000 likes sur TikTok grâce à une publication dans sa robe Selkie. Elle exprime ainsi sa surprise auprès de Teen Vogue :

« Je suis généralement réticente à l’idée de porter des vêtements bouffants en tant que personne grosse parce qu’elles me font paraître encore plus large, mais rien de tout cela n’avait d’importance avec ma robe Selkie parce que j’avais l’air et je me sentais éthérée. […] Beaucoup de gens m’ont contacté en messages privés pour me demander quelle taille j’avais parce qu’ils ne savaient pas quoi acheter pour eux-mêmes. »

Selkie veut changer la grossophobie systémique dans la mode de l’intérieur

Et se fiant au guide des tailles vraiment personnalisé (et non automatisé), elle a choisi un 4XL alors qu’elle a l’habitude de prendre du 2XL ou 3XL. Et sa robe Selkie lui va comme un gant. La marque travaille à élargir encore son panel de taille disponible, et même à proposer des options de différents bonnets de soutien-gorge (complet ou demi) afin d’améliorer encore plus le confort de sa clientèle, ajoute la créatrice auprès de Teen Vogue :

« C’est insensé d’exclure les femmes grosses de la mode. Qu’importe comment vous l’expliquez, ne pas élargir ses propositions de taille, c’est grossophobe et intrinsèquement sectaire. »

Auprès des multimarques qui veulent vendre du Selkie, la fondatrice impose qu’ils en proposent au moins jusqu’au 3XL (alors qu’il est déjà difficile de trouver des vêtements au-delà du XL dans ce genre de points de vente généralement), et souvent jusqu’au 5XL.

À son échelle, Kimberley Gordon tente donc de changer les règles de la mode réputée si grossophobe. Alors face aux marques concurrentes qui avancent qu’il est trop coûteux ou difficile de proposer davantage de grande taille, la fondatrice de Selkie n’entend que de fausses excuses :

« Ce que les marques veulent dire, c’est qu’elles donnent la priorité aux corps minces. L’élargissement du panel de tailles peut être difficile, mais pas plus que de démarrer une entreprise, pour commencer. Je pense que si les marques peuvent réaliser leur propre rôle dans la grossophobie systémique, comme je l’ai fait, elles voudront s’élargir. »

Crédit photo de Une : Captures d'écran TikTok.