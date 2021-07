Réorientation, déménagement, séparation… Comment la pandémie a bouleversé vos vies

Trois confinements, des couvre-feux et des restrictions sanitaires : les bouleversements amenés par la pandémie n’ont pas manqué de se répercuter sur vos vies. Cinq lectrices nous ont raconté ce qui avait changé pour elles.

Cette pandémie qui s’éternise a changé bien des choses dans nos quotidiens : elle a précarisé l’équilibre professionnel et financier de nombre d’entre nous, a porté avec elle un lot d’inquiétudes et d’incertitudes quant à l’avenir, a transformé nos relations affectives…

La brutalité de ces bouleversements a aussi été vecteur de changements individuels. Des changements imposés aux décisions radicales, nos manières de nous comporter et d’habiter le monde ont été forcées d’évoluer avec notre environnement. Nous vous avons posé la question : qu’est-ce qui a changé, pour vous, depuis la pandémie ? Cinq lectrices racontent leurs introspections et leurs conséquences.

De toute les populations fragilisées par la crise sanitaire, les étudiants et étudiantes sont parmi les plus touchées par les pertes d’emploi et l’isolement.

Nombre d’entre elles et eux ont aussi connu une période de décrochage, qui a parfois amené à des changements d’orientation. Comme Enzo, 19 ans, qui raconte :

Les gens s’imaginent que les cours à distance sont faciles. Mais l’indifférence de nos profs et les distractions à proximité nous ont plutôt poussé à décrocher , mes amies et moi… »

« C’était une année assez catastrophique. Notre emploi du temps était instable, et nous passions du présentiel au distanciel à cause du virus.

Il explique qu’à la fin de cette année, il a choisi de se réorienter dans une filière qui lui plaisait plus, et où il n’avait pas été accepté après son bac. Et il a été pris ! Un bon moyen pour lui de retrouver de la motivation, dans une situation peu propice aux études.

Ces changements dans les envies d’orientation ont aussi été ressentis par Iris, 15 ans. Elle qui termine tout juste sa seconde a réalisé au fil des confinements que ses projets d’avenir n’étaient pas en phase avec ses envies. Elle explique :

« Pendant le confinement, il n’y avait plus personne pour me juger : on n’avait plus de vie sociale, personne ne me disait quoi faire de mon avenir puisqu’il était tout d’un coup devenu incertain. Ça m’a permis une grosse remise en question. Sur qui j’étais, ce que je voulais vraiment et pourquoi…

Je pensais que je voulais devenir architecte, et qu’il fallait que je m’oriente en fonction. Mais je réalise que ce genre de job n’est pas fait pour moi du tout !

Pour commencer, j’ai décidé de prendre une année de césure pour voyager après mon bac, parce que le monde est grand et qu’il y a beaucoup de choses à y voir. Ensuite, j’aimerais faire un métier où l’on rencontre des gens différents, tout le temps, et où l’on peut partager et apprendre les uns des autres… Mais j’ai encore un peu de temps pour décider ! »