Ras-le-bol de gérer tout le quotidien familial ? MyFamiliz vole à votre secours !

Vous en avez assez de tout gérer au quotidien ? L’appli d’organisation et de planning MyFamiliz mobilise toute votre famille et permet à chacun de savoir ce qu’il doit faire, sans vous solliciter en permanence.

Entre la petite dernière qui « oublie » de débarrasser la table, et l’ainée qui zappe systématiquement ses rendez-vous chez le dentiste, la charge mentale et familiale retombe toujours sur les mères. Elles passent souvent de longues heures à gérer la vie familiale, aux dépens de leurs propres projets.

L’application d’organisation familiale, MyFamiliz regroupe tous les outils pour permettre à la famille entière d’organiser son quotidien en toute fluidité. Listes de courses, planning, To-Do lists, partage des tâches, chaque membre de la tribu dispose de son propre profil et peut consulter et gérer les choses qu’il a à faire. Elle est disponible sur l’Apple Store et Google Play.

Si les fonctionnalités MyFamiliz s’adressent à tous les parents et leurs enfants, c’est parce qu’elles s’adaptent aux modèles familiaux pluriels de notre époque. En 2022, la famille ne concerne plus seulement une maman qui fait tout à la maison pendant que le papa travaille. Et pour vous aider à vous organiser tous ensemble, voici quatre fonctionnalités incontournables.

Des To-do list pour toute la famille

La To-do list c’est l’alliée numéro un de l’organisation familiale. Elle regroupe précieusement toutes ces choses importantes, que l’on ne doit surtout pas oublier, mais que l’on oublie quand même lorsqu’on ne les note pas. MyFamiliz propose à votre famille de créer ses propres to-do list et de les attribuer aux concernés.

Idéal pour les enfants et les adolescents

Les To-do lists MyFamiliz sont particulièrement adaptées aux ados et aux enfants plus grands qui ne pourront plus dire « qu’ils ont oublié », quand on leur demandera s’ils ont pensé à faire leurs devoirs. Plus d’autonomie pour eux, moins de charge mentale pour vous, mais toujours la possibilité de vérifier qu’ils ont menés à bien leur mission en vérifiant l’avancée de la To-do list. Et pour motiver un peu les adolescents récalcitrants, MyFamiliz a mis en place un système de points remportés quand une tâche est accomplie.

Le partage des tâches ménagères

Alors que 85 % des parents admettent s’être déjà disputé au sujet des tâches parentales, 73 % des femmes déclarent toujours en faire plus que leur conjoint. Si ce chiffre tombe à 36 % pour les moins de 30 ans, la charge domestique mérite d’être mieux répartie. Pour que ce soit clair pour tout le monde, et pour éviter de tomber dans des écueils toxiques pour la santé mentale des femmes, MyFamiliz propose une fonctionnalité permettant de lister les tâches ménagères et de les répartir. Chacun sait ce qu’il doit faire… Et ne peut plus compter sur un malentendu pour passer son tour.

Idéal pour les couples qui emménagent ensemble et les jeunes parents

Emménager ensemble et accueillir son premier bébé sont tant d’étapes importantes dans la vie d’un couple. Derrière la joie, l’excitation (et la fatigue en cas de bébé) se cachent souvent des mécanismes domestiques insidieux, qu’il sera difficile de rectifier par la suite. Autant prendre de bonnes habitudes dès le début et répartir de façon factuelle et juste les différentes tâches impératives au bon fonctionnement d’un ménage. Ça ne prend que quelques minutes et ça va vous sauver des heures de disputes et des années de frustration.

Un planning synchronisé

Chez nous, c’est mon mari qui s’occupe de tout ce qui a trait à l’école et aux activités extra-scolaires. Moi, je m’occupe des rendez-vous médicaux. Le planning partagé MyFamiliz nous permet de regrouper toutes ces informations et d’assigner à chacun les rendez-vous qui le concernent. Et pour les plus têtes en l’air et les plus occupés, vous pouvez synchroniser vos agendas Google et Outlook.

Idéal pour les parents séparés et les familles recomposées

Sans être divorcés, nous nous sommes déjà retrouvés à devoir bricoler un déguisement à huit heures du matin pour le jour même, car celui qui savait que c’était Carnaval n’avait pas transmis l’info à celui qui gère les déposes matinales. Lorsque les parents ne vivent plus ensemble, et que parfois la communication est difficile, ce système de planning permet d’assigner les rendez-vous et événements importants sans nécessairement devoir se mettre d’accord oralement.

Les menus et la liste de courses de la semaine

Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Voilà la plus grande question que se pose l’humanité, bien devant « On va où après la mort ? ». Quand on était plus jeune, c’était simple : une pizza surgelée ou du fromage fondu aux pâtes. Les enfants ont changé la donne puisque s’ils exigent d’être nourris sainement, le temps dédié à la préparation du dîner est, lui, minimal et se déroule souvent dans les cris d’enfants affamés. MyFamiliz vous permet de composer vos menus à l’avance, idées recettes à l’appui et de dresser une liste de courses complètes.

Idéal pour les parents solos et ceux qui rentrent tard

Fini les déplacements quotidiens au supermarché en compagnie d’une marmaille qui veut boulotter tous les chocolats du rayon, alors que vous aviez plutôt prévu des brocolis. Une fois par semaine, choisissez vos menus dans les suggestions MyFamiliz, les ingrédients s’ajoutent automatiquement dans la liste de courses. Vous pouvez bien entendu entrer vos propres plats.

Partager les tâches ménagères de façon égalitaire, ne plus se creuser la tête pour la préparation des repas, laisser ses ados se débrouiller tout en s’assurant que la maison continue de tourner et gagner du temps sur l’organisation que l’on peut passer à… Faire quelque chose pour soi ? C’est le pari que relève haut la main l’appli MyFamiliz , disponible sur l‘Apple Store et Google Play !

