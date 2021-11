Quelle partie de jambes en l’air ratée êtes-vous ?

Il y a beaucoup de sessions de forniquage qu’on aimerait rayer de notre mémoire. Celle qui dure beaucoup trop longtemps, celle où le feeling ne passe pas… Quelle séance de fail sexuel vous correspond au mieux ?

C’est une question que vous ne vous êtes probablement jamais posée mais à laquelle je me fais un plaisir de répondre (sans sérieux aucun).

Ce test est évidemment à prendre au second degré : si tout le monde est consentant, aucune session de jambes en l’air n’est vraiment ratée. Les gros silences, les malaises, les accidents ou le manque de feeling… Ça arrive, c’est OK, et ça s’arrange souvent avec de la communication. On fait tous et toutes ce qu’on peut, on n’est pas des bêtes de sexe, et le cul consenti, c’est pas si sérieux, promis !

En randonnée avec des potes, vous êtes plutôt du genre à… Foncer devant tout le monde sans regarder où vous mettez les pieds Vous n’aimez pas les randonnées Passer votre temps le nez en l’air à observer la nature et les oiseaux qui chantent Être essoufflée au bout de 10 minutes Correct ! Faux ! Continuer >> Quand vous étiez petite, vous étiez plutôt… Du genre casse-cou, à escalader des structures bancales et à vous retrouver aux urgences chaque semaine Très timide, vous restiez souvent dans votre coin Du genre à faire plein de blagues qui tombent à l’eau devant la classe entière Hyperactive, vous ne teniez pas en place et votre carnet était rempli de mots des professeurs pour bavardages Correct ! Faux ! Continuer >> Les couleurs que vous portez le plus souvent ? Le orange ou autre teinte criarde Du blanc, du beige ou du gris Du noir, du noir et encore du noir Vous n’avez pas de couleurs favorites, vous portez un peu de tout Correct ! Faux ! Continuer >> Vous n’avez aucune sortie de prévue ce week-end : Vous paniquez à l’idée de rester seule chez vous, vous vous sentez abandonnée et angoissée Ouais, comme tous les week-ends quoi ! Aucun souci, vous êtes casanière Vous passez en revue tout votre répertoire à la recherche de vieilles amitiés avec qui passer du temps, quitte à atterrir dans des plans improbables Vous vous ennuyez comme un ras mort, les minutes sont des heures : plus jamais ! Correct ! Faux ! Continuer >> On dit de vous que vous êtes.. Chaotique, maladroite, toujours en retard, peu organisée Très réservée : vous avez du mal à exprimer vos émotions, surtout devant des inconnus En général, les gens ont du mal à vous cerner Très extravertie, toujours en quête de sensations et de rencontres Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez une saison, vous seriez… Un été caniculaire Un court printemps qui dure à peine une semaine Un long hiver vigoureux Un automne changeant où personne ne sait vraiment comment se vêtir Correct ! Faux ! Continuer >> Quand vous recevez un appel, vous êtes du genre à… Laisser le téléphone sonner et envoyer un message gêné quelques minutes plus tard du style « Tu m’as appelée ? » Décrocher tout de suite et monopoliser la conversation pendant de longues minutes Prendre l’appel, mais ne pas vraiment savoir quoi dire et laisser de grands silences gênants Vous ne voyez jamais vos appels parce que vous savez rarement où vous avez mis votre portable Correct ! Faux ! Continuer >> C’est votre premier date avec une personne matchée sur une appli. Comment ça se passe ? Vous stressez à mort, arrivez avec des auréoles géantes sous les bras et butez sur chacun de vos mots car vous êtes intimidée Les verres en terrasse, très peu pour vous. Vous proposez des activités qui sortent de l’ordinaire, comme un cours d’escalade ou une séance de défouloir dans une fury room Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes sur les applications, ça vous saoule d’avance. Vous n’avez aucune envie d’y aller et lorgner l’heure sur votre montre… Vous accrochez facilement avec les gens et passez des heures à discuter avec votre date sans voir le temps passer, parfois même jusqu’à l’aube Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Quelle partie de jambes en l’air ratée êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

Crédits photos : Alex Green et cottonbro (Pexels)