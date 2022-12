Quatre blousons homme à offrir à Noël pour que vos proches affrontent l’hiver

Pour que votre entourage survive au froid hivernal qui les attend, voici notre sélection de blousons pour homme qui leur réchaufferont le cœur à coup sûr.

Les températures commencent sérieusement à baisser en France, et ne comptent pas remonter de si tôt. Même si l’envie d’hiberner peut se faire ressentir plus que jamais, les obligations de chacune et de chacun obligent à sortir de son foyer. Dans ces cas-là, il vaut mieux être bien équipé pour ne pas se transformer en stalagmite vivant.

La marque de vêtements celio, que vous connaissez probablement, propose une flopée de blousons homme et de manteaux chauds. En plus de vous faire traverser sans souci la saison la plus glaciale de l’année, celio vous permet d’y survivre avec style. De la veste en jean à la grande parka, la marque vous habille, peu importe vos envies du jour et la température extérieure.

La doudoune sans manche, pour flirter avec la fraîcheur hivernale

Devenue depuis quelques années un essentiel incontournable des garde-robes des Français, la doudoune sans manche est le parfait compromis pour ceux qui veulent garder leur température corporelle au-delà du seuil critique, mais qui n’acceptent pas tout à fait que l’hiver soit là.

Malgré la protection imparable qu’elle octroie au niveau du corps, il faut garder en tête que la doudoune sans manche n’a pas de manche (étonnant, me direz-vous). Elle est donc adaptée aux journées plus fraîches que froides, et se porte avec un pull ou un sweatshirt pour réchauffer vos bras.

Doudoune light sans manches déperlante — celio — 39,99 €

La doudoune légère sans manche déperlante de celio présente dans cette sélection est parfaite pour les journées dont la fraîcheur est presque agréable. Avec un prix abordable, elle permet de se réchauffer en extérieur, et de prendre très peu de place dans un sac une fois rentré en intérieur.

Le blouson en polaire, l’entre-deux fashion quand il fait frisquet

S’il y a un vêtement représentatif de l’hiver, c’est bien la polaire. Dans tous les souvenirs d’enfance, il est possible de se remémorer ce vêtement qui réchauffe très bien, malgré les cheveux ébouriffés et les coups de jus qu’il provoque. Sauf qu’aujourd’hui, les vieilles polaires mornes et tristes ne sont plus au goût du jour.

Pour vivre sereinement les premières journées plutôt froides de l’hiver, un blouson en polaire est la pièce idéale. À la fois chauds et stylés, ces blousons pour hommes permettent à leurs propriétaires de sortir avec style sans se soucier des températures. Doux au possible, ils sont parfaits tant qu’il ne pleut pas, au risque de virer au chien mouillé.

Blouson zippé en polaire — celio — 59,99 €

Le chanceux à qui vous offrirez ce blouson zippé en polaire de celio ne voudra plus le quitter. Avec son col qui remonte jusqu’en haut du cou, il permet de rester à l’abri du froid et du vent facilement. Parfait pour ceux qui trouvent que les écharpes ne leur vont pas !

La doudoune, l’essentiel réconfortant des journées les plus froides

La doudoune est le summum de la praticité hivernale : un gros blouson, très épais, rembourré et réconfortant. Au détriment de l’esthétique, la doudoune se veut être un vrai outil de survie réfléchi pour garder au chaud son propriétaire. Elle est faite pour celles et ceux qui n’aiment vraiment pas le froid et qui veulent envoyer balader l’hiver.

Contrairement à la doudoune sans manche et au blouson en polaire, la doudoune est un classique réservé à l’hiver. Elle peut difficilement être portée le reste de l’année tant elle tient chaud.

Doudoune col montant — celio — 69,99 €

Cette doudoune pour homme de celio est le cadeau parfait à faire à ceux qui ont hâte de voir les journées se rallonger et de quitter l’hiver le plus vite possible. Avec son col montant rembourré, son propriétaire ne ressentira pas le moindre frisson de froid.

Le petit plus : le rembourrage est fait en matière recyclée à partir de bouteilles en plastique. L’occasion d’alléger son impact sur l’environnement tout en faisant plaisir à son entourage.

Le blouson bombardier, affrontez le blizzard et gagnez la bataille

Arme ultime contre le froid des journées les plus glaciales de l’hiver, le blouson bombardier est un vrai classique rétro. À l’origine en matière animale, ce type de blouson était destiné aux pilotes d’avion de chasse après la Première Guerre mondiale. Dans les cockpits, la température pouvait descendre jusqu’à -50 °C. Il n’y a donc aucun doute à avoir sur la capacité des blousons bombardiers à tenir leur propriétaire au chaud.

Blouson bombardier — celio — 99,99 €

Facile à porter, ce blouson bombardier de celio se fera facilement une place dans le dressing de l’heureux élu à qui vous l’offrirez. Confectionné avec un intérieur en sherpa, une matière synthétique composée de polyester et une apparence en imitation cuir, ce blouson homme apporte une chaleur que peu de vêtements pourraient égaler. Son col se remonte sur le cou et se serre à l’aide de sangles qui donnent un côté on ne peut plus vintage au vêtement.

Offrir des vêtements à Noël est toujours une excellente idée lorsque l’on connaît les goûts vestimentaires et la taille de vêtements de ses proches. Si vous avez un doute sur l’un ou sur l’autre, pas de panique. Sachez que celio rend possible les retours en magasins jusqu’à 90 jours après l’achat, et ce gratuitement. Vous n’avez donc plus aucune excuse : offrez un blouson à un membre de votre entourage, gardez-le au chaud cet hiver, il vous en remerciera.

Crédits photos : Joshua Hanson, Zhang Kenny – Unsplash

