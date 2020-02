Comment t’amuser avec la mode, même en hiver !

Publié le 21 janvier 2020

Les fêtes sont terminées, le printemps n’est pas arrivé… Ce qui signifie que nous sommes dans cette saison un peu nulle qu’est : l’hiver.

Il fait froid, un peu moche, et cette période peu festive n’est pas des plus inspirantes.

Pas toujours facile de composer des outfits hyper funky, donc… Et pourtant, c’est tout à fait possible, et même recommandé (par moi) !

Tu as la flemme de t’habiller en hiver ?

Peut-être que tu es dans le cas où tu as la flemme de composer des tenues en hiver. Tu ne veux pas t’amuser… mais tu veux quand même être stylée.

J’ai écrit un article sur ce sujet, qui te donne des astuces pour t’habiller quand tu as froid ET la flemme !

L’article que tu t’apprêtes à lire est quant à lui destiné à celles et ceux qui souhaitent s’amuser avec les vêtements, mais ne savent pas trop comment et se retrouvent toujours à enfiler le même combo gros pull + jean.

Comment empiler les couches de vêtements en hiver

Tout repose sur l’art d’assembler des couches.

Quand le chauffage est à fond dedans et que tu les pèles dehors, tu ne peux pas opter pour la TOTALE panoplie hiver.

En effet, en ouvrant ta fenêtre et en sentant le froid sur ta peau, tu as tout de suite envie d’enfiler ton plus gros pull. Mais qu’en est-il lorsque tu arrives en cours ?

Tu n’as pas toujours la mainmise sur le chauffage et tu risques de vite crever de chaud !

Tu dois donc opter pour les couches. Et en plus, bonne nouvelle, c’est amusant à faire.

Tu peux par exemple porter un pull à col roulé, superposé d’un blazer ou d’un cardigan, PUIS d’un manteau.

Si tu es plutôt team sweat et/ou team très frileuse, n’hésite pas à porter un pull à col roulé en-dessous pour un max de chaleur.

De l’été à l’hiver, il n’y a qu’un pull

En hiver, tu peux même décider de t’habiller de façon aussi fun qu’en été, grâce aux couches !

J’en ai fait tout un article, d’ailleurs. Il se concentre sur comment porter tes looks d’été en automne, mais tu peux aussi t’en inspirer pour des températures hivernales.

Parfois, on pense que la logique est d’empiler les couches de la plus fine à l’intérieur jusqu’à la plus épaisse à l’extérieur, mais non !

Si c’est une jolie chemise que tu veux mettre en avant mais qu’elle est trop légère pour être portée seule, tu peux la superposer à un pull.

Pas un TROP gros pull non plus, évidemment, sinon tu ressembleras au bonhomme Michelin.

Si tu es plutôt branchée sportswear, voici une vidéo qui te propose 5 façons d’assembler des couches de vêtements pour un look comfy et chic.

S’amuser avec la mode en hiver grâce aux couleurs

Regarde, les personnes ci-dessous portent des bottines, des pulls et des fourrures et doudounes… Sur le papier, tout cela semble très basique.

Et pourtant, ça ne l’est pas !

Pourquoi ça n’est pas basique ? Parce que les looks de ces personnes sont colorés, et qu’elles ont choisi des motifs ou des matières qui changent de la laine, du jean droit et du duffle-coat.

Moi, par exemple, je possède une énorme doudoune rose bonbon, que voici :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline (@itscarotte) le 20 Janv. 2020 à 4 :46 PST

Elle fait mal aux yeux, mais elle réveille les passants maussades.

Avec les doudounes et les fourrures, il y a de quoi faire ! Ce sont de grosses pièces qui, si tu les choisis un peu originales et vives, donnent tout de suite un petit coup de fouet à ta tenue.

Les accessoires aussi, c’est sympa : en terme de bonnets, de cache-oreilles, d’écharpes et même de gants, tu peux te faire plaisir.

Rien ne t’oblige à te tourner vers les tons ternes et les coupes classiques !

Alors, est-ce que je t’ai inspirée ? Ou bien as-tu déjà vaincu cette période sinistre qu’est l’hiver à grands coups de doudoune rose ?

