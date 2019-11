L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici

Tu fais attention à ta consommation de fringues toute l’année mais tu as grandement besoin d’un manteau, d’une paire de chaussures ou d’une nouvelle tenue pour les fêtes de fins d’années ?

Ce weekend c’est le Black Friday, alors c’est le bon moment pour se décider ! Et d’ailleurs, le nom de cette période de promo est trompeur. Le « Black Friday » dure tout le weekend !

Le Black Friday chez Boohoo

Chez Boohoo, tu peux bénéficier de -50% sur tout le site, du vendredi 28 novembre donc, jusqu’au lundi 2 décembre !

Mon coup de cœur chez Boohoo ♥

Ensemble de pyjama rose, Boohoo, 30€ (prix après remise)

Le Black Friday sur ASOS

ASOS te propose des vêtements jusqu’à -60% sur tout le site ce weekend !

Mon coup de cœur chez ASOS ♥

Robe salopette, ASOS, 13,99€ (prix après remise)

Le Black Friday chez Gémo

Chez Gémo, tu as droit à -40% sur les pulls, les sweats, les gilets et les manteaux, et également -50% sur une sélection de chaussures !

Mon coup de cœur chez Gémo ♥

Veste en peluche, Gémo, 17,99€ (prix après remise)

Le Black Friday chez Tally Wejl

Quant à la marque Tally Wejl, elle descend ses promos jusqu’à -65% !

Mon coup de cœur chez Tally Wejl ♥

Blazer corail, Tally Wejl, 8,99€ (prix après remise)

Alors, tu as déjà tout ce qu’il te faut ou bien le Black Friday arrive au bon moment pour toi en cette fin de mois ?

À lire aussi : Look du jour : une tenue d’hiver avec le Black Friday sur La Redoute !